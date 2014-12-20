Свежий выпуск ЕАЭС расширяется Лаура ТУСУПБЕКОВА

Представляя проект закона РК «О ратификации Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», министр национальной экономики Ерболат Досаев отметил, что основой договора является присоединение Армении к договоренностям, направленным на создание условий по обеспечению четырех свобод. С даты вступления договора в силу Армения становится членом Евразийского экономического союза и берет на себя обязательства, предусмотренные договором. В своем содокладе сенатор Елеусин Сагиндиков отметил, что принятие документа позволит государствам – членам Евразийского экономического союза создать условия для дальнейшего развития экономической интеграции в интересах повышения жизненного уровня их населения.



По представлению министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова сенаторы ратифицировали Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества. Целью документа является прекращение с 1 января 2015 года деятельности Евразийского экономического сообщества, а также его органов.



Рассмотрев в двух чтениях законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования», депутаты в соответствии с регламентом направили свои изменения и дополнения в Мажилис.



В двух чтениях рассмотрены палатой поправки в законодательство по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 12 кодексов и 107 законов, направленных на совершенствование условий для предпринимательской деятельности, в числе которых отмена плановых проверок предпринимателей и введение упрощенного порядка ликвидации субъектов малого бизнеса. Так, налогоплательщик, прекращающий деятельность, будет иметь право выбора – ликвидироваться, путем проведения налоговым органом ликвидационной проверки либо через составление заключения аудиторской организацией. Кроме того, для усиления роли Национальной палаты предпринимателей законопроектом предусматривается внедрение института уполномоченного по защите прав предпринимателей и другие поправки. После всестороннего обсуждения палата приняла закон.



Между тем сенатор Ерлан Нигматулин подверг резкой критике рассмотренный документ, обратив внимание разработчиков на качество вносимых в Парламент документов, а также частоту вносимых поправок в законы, направленные на совершенствование предпринимательской деятельности. По его словам, закон в целом несет позитивные перемены для предпринимателей, однако кардинальных изменений ждать не стоит.



– Некоторые статьи данного законопроекта, на мой взгляд, не выполняют те задачи, которые стоят в данном законопроекте, – отметил депутат.



По его словам, признаком ненадлежащего качества законопроекта служит простая статистика: мажилисменами в документ было внесено 698 поправок, а разработчики внесли 534 поправки.



– Эти цифры говорят о качестве подготовки законопроекта, который практически заново переработали в Мажилисе, – сказал Е. Нигматулин.



Сенатор привел конкретный пример. Документом вводится новое понятие «проверяемый объект», и определяет это понятие теперь имущество, находящееся на праве собственности у проверяемого субъекта. И теперь контролю и надзору подлежит не только деятельность, но и имущество проверяемых субъектов.



– К чему это приведет? Если у предпринимателя есть три объекта, а проверку осуществляют по одному, то теперь под видом проверки имущества могут зайти и на остальные два предприятия. И скажите, пожалуйста, улучшили мы жизнь предпринимателям после этого? – сказал депутат, подчеркнув, что предпринимательская деятельность активизируется там, где есть стабильность законов.



Коллегу поддержал спикер К. Токаев.



– Надеюсь, что Правительство учтет замечания, высказанные в аналитическом выступлении сенатора, – отметил К. Токаев.