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ЕАЭС расширяется

Лаура ТУСУПБЕКОВА
На состоявшемся под председательством Кабибуллы Джакупова пленарном заседании Мажилис одобрил законопроект о ратификации Договора с сопутствующими поправками о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Согласно документу Кыргызстан будет применять единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС с даты вступления настоящего Договора в силу. Кыргызстан использует в торговле с третьими странами режим, соответствующий применяемому всеми государствами-членами ЕАЭС по состоянию на 1 января 2015 года.

"Добро" палаты во втором чтении получили и поправки по вопросам пенсионного обеспечения, предусматривающие введение с 1 января 2018 года в обязанности работодателей перечислять за своих сотрудников дополнительные 5% пенсионных отчислений. Напомним, что именно эта норма вызвала дискуссии в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении. Народные избранники выразили опасения, что эти начисления станут дополнительной нагрузкой на работодателя и приведут к тому, что дополнительная нагрузка в виде этих отчислений заставит владельцев предприятий не показывать реальные доходы. Между тем депутат Светлана Ферхо считает, что сегодня в нашей стране расходы работодателей на социальное обеспечение, по сравнению с другими странами, невысокие.

По ее словам, Министерством финансов проведены все многовариантные прогнозные расчеты, которые показали, что непринятие этой нормы может привести к недостаточности сумм пенсионных выплат для будущих пенсионеров, а при отнесении на вычет по обязательным профессиональным пенсионным взносам работодателей – к недопоступлению в государственный бюджет только в 2018 году около 64 млрд. тенге.

– Недостаточность сумм пенсий приведет в будущем к увеличению госгарантий в части накопительной пенсионной системы и других видов социальных выплат из госбюджета, особенно для малообеспеченных граждан. В целом целевая направленность средств работодателей на пенсионное обеспечение должна способствовать стимулированию граждан на участие в пенсионной системе, – сказала она.

Документом также вносятся изменения и дополнения в 7 кодексов и 15 действующих законов. Правительство поддержало подготовленные депутатами предложения и замечания. К примеру, с учетом поправок мажилисменов уточняются понятия «обязательные пенсионные взносы работодателя», а также "категория лиц, освобожденных от уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов". Кроме того, внесена уточняющая правка в целях единого подхода к определению максимального и общего размера месячных пенсионных выплат за выслугу лет.

В этот день Мажилис одобрил пакет ратификационных документов – договоры Казахстана с Италией о выдаче лиц, а также соответственно – с Италией, Румынией и Болгарией о правовой помощи по уголовным делам.

Также палата рассмотрела поправки Сената относительно законодательных нововведений по вопросам развития хлопковой отрасли.

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