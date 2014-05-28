ЕАЭС – важный стратегический проект

Идею формирования ЕАЭС Глава нашего государства выдвинул 20 лет назад. И все эти годы мы поступательно движемся обозначенным курсом по пути углубления экономической интеграции. Успешно построив Таможенный союз и Единое экономическое пространство, мы стоим на пороге создания Евразийского экономического союза. 29 мая главами государств интеграционной «тройки» планируется подписать соответствующий договор. Таким образом, стратегическое видение Елбасы воплощается в реальные дела, позволяет вывести отношения наших стран на качественно новый уровень.

Подготовка к этому событию ведется уже давно. Еще в ноябре 2011 года президенты Казахстана, России и Беларуси обозначили задачу – завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров Таможенного союза и Единого экономического пространства и на этой основе создать Евразийский экономический союз.

С тех пор проведена большая работа по подготовке, совершенствованию и согласованию проекта всеобъемлющего договора, который в настоящее время уже готов к подписанию.

Говоря о сути интеграционного объединения, хотелось бы отметить следующее: сегодня в обществе возникают вопросы и даже опасения того, что ЕАЭС может стать «испытанием» для суверенитета союзных государств. Звучат опасения о неком воссоздании СССР.

В связи с этим важно понимать следующее.

Первое – Евразийский экономический союз не является политическим объединением. Предметом договора являются вопросы исключительно экономического сотрудничества.

В ходе переговоров мы отстояли позицию о недопустимости политизации союза и обсуждения в его рамках вопросов, затрагивающих национальные компетенции и государственный суверенитет.

Несмотря на предложения наших партнеров, мы не стали рассматривать нормы о сотрудничестве сторон в неэкономических сферах, связанных с гражданством, правовой помощью, охраной границ, общим парламентом, паспортно-визовой политикой, экспортным контролем, общей миграцией, обороной, безопасностью, здравоохранением, образованием, наукой и культурой.

Их в проекте договора нет.

Исключены также по многим направлениям положения, предполагающие всеобъемлющее введение единых политик с передачей регуляторных функций комиссии (к примеру, положения о единой денежно-кредитной, налоговой политике).

Второе – с образованием Евразийского экономического союза возврата к СССР не будет. Обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов сторон.

В проекте договора заложен четкий механизм консенсуса при принятии стратегически значимых решений на всех уровнях, что исключает, наряду с другими мерами, всякую возможность доминирования какого-либо государства.

Например, в коллегии комиссии, которая, по сути, является наднациональным органом, заложен механизм принятия решений консенсусом и квалифицированным большинством. Консенсусом принимаются решения по наиболее чувствительным вопросам. По остальным – квалифицированным большинством в две трети голосов.

Более того, любой вопрос, который принимает коллегия, может быть блокирован Советом комиссии, где решения принимаются только консенсусом. Но даже и эти решения комиссии в случае их несоответствия интересам отдельного государства могут быть пересмотрены на уровне Межправительственного и Высшего советов на уровне глав государств.

И, как последняя инстанция, любой вопрос может быть оспорен в создаваемом Суде союза.

Таким образом, обеспечивается принцип обязательного учета интересов всех стран-участниц при принятии решений.

Третье – важно подчеркнуть, что согласно договору ничто не запрещает нам заключать договоры с третьими государствами и международными организациями.

Важнейший принцип многовекторной внешней политики, проводимой Казахстаном, сохраняется и возможность ее самостоятельного проведения или изменения в дальнейшем остается неоспоримой.

Мы также отстояли включение в договор положение о безусловном соблюдении принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Тем самым права любого казахстанца защищены Основным законом страны – Конституцией Республики Казахстан. И каждый человек – гражданин нашей страны – должен это четко знать и понимать.

Четвертое – Казахстан на должном уровне будет представлен в органах союза.

В союзе будут два постоянно действующих органа – Евразийская экономическая комиссия и суд, в которых также будет обеспечено равенство сторон.

Комиссия состоит из двух уровней – совета и коллегии. Совет представлен тремя заместителями премьер-министров. В коллегию входят по три представителя от каждого из государств «тройки».

То же самое и в суде союза, куда назначаются по два судьи от каждого из государств.

Что касается структурных подразделений, как комиссии, так и суда союза, то, по нашему предложению, в договоре предусматривается, что должности директоров и заместителей директоров будут занимать представители сторон с учетом соблюдения принципа их равной

представленности.

Отбор кандидатур будет проводиться конкурсной комиссией, в которую войдут члены коллегии комиссии. Остальные сотрудники будут назначаться пропорционально долевому участию сторон в финансировании этих органов.

Хочу отметить, что мы выходим на принципиально новый уровень равноправного экономического партнерства, который открывает большие возможности для экономики нашей страны.

Можно с уверенностью сказать, что процесс Евразийской экономической интеграции уже привел к позитивным сдвигам в экономике Казахстана.

Так, с момента создания Таможенного союза почти вдвое возросли объемы иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана: до 3,4 млрд. долларов в 2012 году против 1,8 млрд. долларов в 2009 году.

При этом общие объемы прямых иностранных инвестиций выросли на 34% и достигли 28 млрд. долл.

Это указывает на то, что значительно повысилась инвестиционная привлекательность нашей страны.

Что касается торговли, то в 2013 году товарооборот Казахстана с Россией и Беларусью превысил 24 млрд. долларов (2011 г. – 23,0 млрд. долл., 2012 г. – 23,8 млрд. долл.).

В целом за весь период функционирования Таможенного союза, начиная с 2009 года по настоящее время, товарооборот со странами – партнерами по Таможенному союзу вырос на 88,3%.

В период с 2010 по 2013 год среднегодовой темп роста товарооборота составил 18,4%.

При этом не стоит верить заявлениям о том, что мы проигрываем торговую конкуренцию: у нас увеличился экспорт кондитерских изделий и шоколада в 3 раза, в 11 раз возросли объемы экспорта трансформаторов. В 17 раз повысились объемы поставок в Россию и Беларусь наших малотоннажных грузовиков. В 16 раз увеличился экспорт цемента. И это только некоторые примеры.

В целом с момента создания Таможенного союза экспорт в страны-партнеры увеличился на 62,7%. Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта в страны Таможенного союза выросла с 44% до 54% (3,2 млрд. долл. США в 2013 году).

Это отличная тенденция, которую мы намерены поддерживать.

Наблюдаются положительные сдвиги в развитии производства транспортных средств, готовых изделий из черных металлов, пластмассы, резины, бумаги, бытовой техники.

Существуют опасения, что под давлением предприятий России и Беларуси и их антиконкурентных действий отечественные производители не выстоят и будут вытеснены с рынка.

Однако хочу отметить, что договорно-правовая база Евразийского экономического союза обеспечивает равноконкурентные условия экономической деятельности. Это означает, что исключаются возможности для неправомерного ущемления интересов казахстанских предпринимателей.

Как известно, обеспечение реализации внутренних индустриальных программ является приоритетом для Казахстана.

В связи с этим были пересмотрены ранее существовавшие договоренности в рамках Единого экономического пространства, и мы добились права применять специфические промышленные субсидии (поддержки отдельным предприятиям или группам предприятий) без предварительного согласования с комиссией.

При этом в рамках экономического союза мы будем развивать промышленные кооперации. Это позволит Казахстану создавать крупные совместные производства и развивать производственно-кооперационные цепочки.

В дальнейшем это даст возможность нашим крупным предприятиям конкурировать с мировыми производителями на международных рынках.

Также отмечу, что Казахстан добился договоренностей о разработке к 2016 году новой методики расчета господдержки в сельском хозяйстве, основанной на международных принципах.

Казахстан является страной, отдаленной от основных рынков сбыта и не имеющей выхода к морским портам.

В связи с этим для нас важно, что будет открыт доступ казахстанским экспортерам к транспортной инфраструктуре стран-партнеров.

Данная возможность позволит сократить транспортные издержки и, соответственно, повысить конкурентоспособность казахстанской продукции на рынках третьих стран.

Предоставление доступа автомобильным перевозчикам на внутренний рынок каждого из государств-членов будет осуществляться поэтапно. Подробнее этот момент будет отражен в Программе либерализации перевозок, которая будет разработана до 1 июля 2015 года. Либерализация будет осуществляться с 2016 по 2025 год. В частности, Казахстан предоставит доступ на внутренний рынок с 2025 года.

Мы договорились, что формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов будет осуществлено поэтапно к 2025 году.

В результате во взаимной торговле не будут применяться экспортные таможенные пошлины и ограничения.

Кроме того, будет открыт доступ к газотранспортной инфраструктуре.

В целом поэтапность формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов и предоставления доступа к газотранспортной инфраструктуре будет осуществлена на основе последовательной разработки концепции, программы и соответствующих соглашений.

Общий электроэнергетический рынок планируется сформировать к 2019 году путем интеграции национальных рынков электроэнергии Казахстана, России и Беларуси.

В рамках поэтапного формирования общего электроэнергетического рынка будут разработаны концепция (до 1 июля 2015 г.) и программа формирования общего электроэнергетического рынка (до 1 июля 2016 г.), которые будут утверждаться Высшим экономическим советом на уровне глав государств.

После утверждения концепции и программы государства-члены заключат международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка.

Нами предусмотрено, что общий рынок лекарственных средств будет функционировать с 2016 года. При этом казахстанская сторона отстояла необходимость формирования данного рынка на основе стандартов надлежащих фармацевтических практик. Соответствующее соглашение будет разработано и подписано не позднее 1 января 2015 года.

Не стоит забывать еще одно исключительно новое направление работы для казахстанского бизнеса – это рынок госзакупок России и Беларуси, который превышает отечественный в 26 раз. Речь идет о 198 млрд. долларов ежегодно. Это очевидный потенциал для развития отечественных товаропроизводителей.

В рамках Евразийского экономического союза предусмотрено поэтапное формирование рынков услуг.

Либерализацию предполагается осуществлять на основе «дорожных карт» в соответствии с решениями на уровне глав государств.

Также отмечу, что мы договорились зафиксировать непосредственно в договоре перечни секторов услуг, не подлежащих либерализации.

В их число вошли сектора услуг связи и горизонтальные ограничения, которые распространяются на все сектора услуг (например: ограничения по владению землей, бюджетные субсидии, местное содержание).

Для реализации внутренних индустриальных программ мы добились пересмотра ранее существовавших договоренностей и права применять специфические промышленные субсидии без предварительного согласования с комиссией.

Таким образом, Евразийский экономический союз представляет для экономики Казахстана исключительный экономический интерес.

Нам необходимо понимать, чтобы развиваться дальше, стране нужно расширять рынки сбыта. Евразийский экономический союз – это идеальный вариант.

На протяжении всего процесса работы над проектом договора мы активно сотрудничали и совместно рассматривали все положения с бизнес-сообществом в лице Национальной палаты предпринимателей, объединяющей более 800 тыс. предпринимателей.

Хочу подчеркнуть, что Евразийская интеграция поможет реализовать стратегическую задачу, обозначенную Главой нашего государства, – вывести Казахстан в число 30 мировых лидеров.

В заключение хотел бы отметить, Президент Нурсултан Назарбаев четко обозначил, что «Экономическая интеграция позволит укрепить национальную государственность, сделать Казахстан еще более устойчивым через развитие экономики».

Бакытжан САГИНТАЕВ, первый заместитель

Премьер-Министра Республики Казахстан