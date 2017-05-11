ЕБРР дал положительный прогноз экономике Казахстана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогноз роста экономики Казахстана на 2018 год, передает Kazpravda.kz
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Согласно этому прогнозу, рост ВВП составит 3,5%.
В то же время банк подтвердил предыдущий прогноз роста экономики Казахстана на 2017 год в 2,4%. В прошлом году рост составил 1%.
"Экономика Казахстана хорошо восстанавливается после замедления, вызванного внешними потрясениями, и создала хорошую базу для дальнейшего роста благодаря процессу реформ. Теперь ключевой задачей является продолжение структурных реформ, чтобы республика полностью воспользовалась улучшением внешнеэкономической ситуации и такими факторами, как улучшение транспортных и других связей благодаря инициативе "Пояс и Путь", – прокомментировал директор ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис.
Прейманис также председательствовал на круглом столе в рамках Ежегодного Заседания ЕБРР, посвященном инвестиционным возможностям в Казахстане, при участии министра финансов Бакыта Султанова (который также является членом совета управляющих ЕБРР от Казахстана) и других официальных лиц Республики Казахстан.
"Круглый стол вызвал очень большой интерес среди делегатов собрания и потенциальных инвесторов, особенно в связи с улучшением инвестиционных возможностей в Казахстане", – добавил Агрис Прейманис.