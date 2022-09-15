ЕБРР поддержит Казахстан в сокращении выбросов метана

Сегодня состоялась встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве и оказании поддержки Казахстану для сокращения выбросов метана.

Сокращение выбросов метана и улучшение мониторинга, отчетности и верификации в различных секторах является для нашей страны важной задачей. ЕБРР намерен поддерживать усилия Казахстана в данном направлении с акцентом на основные сектора в области энергетики и транспортировки газа, сельского хозяйства, твердо-бытовых отходов и водоотведения.

В рамках реализации Меморандума стороны готовы приступить к совместной реализации проектов в области сокращения метана, а также рассмотреть использование возможностей по новым инструментам регулирования данного вида газа, в соответствии с наилучшей международной практикой и стандартами.

Меморандум будет способствовать достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году.