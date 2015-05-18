ЕБРР продолжит финансирование проектов в Казахстане

В Астанинском экономическом форуме, который начнется 21 мая, примут участие представители Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
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В рамках прошедшего в Тбилиси ежегодного заседания совета директоров казахстанская делегация представила партнерам инвестиционные возможности РК. Договоренности, заключенные в Грузии, найдут свое продолжение и на площадках форума в Астане.
"Астанинский форум является дополнительной площадкой или механизмом нетворкинга и создания каких-то новых контактов. Нам отрадно видеть, что руководство страны на сегодняшний момент очень четко понимает необходимость "зеленой" экономики, необходимость поддержки энергоэффективности и поддержки механизмов возобновляемых источников энергии. И в этой связи мы готовы поддержать правительство финансированием конкретных проектов, что мы уже и делаем. Нами в прошлом году был подписан первый проект по Ерейментау – это ветряная энергетика. Также мы надеемся подписать наш первый "солнечный" проект в этом году", – рассказала Аида Ситдикова, директор департамента энергетики и природных ресурсов ЕБРР по России и Центральной Азии.