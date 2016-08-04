ЕБРР профинансировал покупку экоавтобусов для Кызылорды

50 "зеленых" автобусов, профинансированных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), прибыли в Кызылорду, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу банка.
В Кызылорду прибыли 50 экологически чистых, современных автобусов на сжатом природном газе, оборудованных удобным доступом для лиц с ограниченными возможностями, для повышения качества местного транспорта для тысяч жителей в одном из крупнейших региональных центров в южном Казахстане.
Это первая партия из более чем 90 новых автобусов в рамках проекта по реформированию системы общественного транспорта города.
"ЕБРР очень рад сотрудничеству с Кызылординской областью. Эти 50 автобусов, а в целом будет 92 новых автобуса, значительно улучшат качество жизни жителей, способствуя более чистому воздуху в городе и сделав поездки более приятными. Автобусы оборудованы удобным доступом для людей с ограниченными возможностями и для родителей с детскими колясками. При поддержке ЕБРР проект также способствует реализации реформы транспортной системы города с целью улучшения совместной деятельности муниципальной транспортной компании и частных перевозчиков для обеспечения более надежных услуг общественного транспорта", – сказал директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хекман.
В информации уточняется, что ЕБРР уже профинансировал похожие проекты, связанные с приобретением подобных автобусов, в Алматы.
В Кызылорде ЕБРР профинансировал или выразил заинтересованность в финансировании широкого спектра проектов в секторе ЖКХ, включая модернизацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, твердых бытовых отходов, уличного освещения и транспорта.
Кредит в размере до $18,8 млн предоставлен ТОО "Автобусный парк "Кызылорда", в собственности АО "НК "СПК "Байконур", на приобретение в общей сложности 92 "зеленых" автобусов, которые работают на СПГ (сжатом природном газе), оборудования для депо и программного обеспечения по планированию и мониторингу услуг общественного транспорта.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 6,5 млрд евро в различные отрасли экономики Казахстана.