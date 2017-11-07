ЕБРР прогнозирует рост экономики Казахстана в 2018 году на уровне 3,5%

Экономика
Фото с сайта vteme.kz
Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что рост экономики РК в 2018 году составит 3,5%, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

"ЕБРР ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,8 процента в 2017 году и на 3,5 процента в 2018 году. Ключевые факторы роста: увеличение объемов добычи нефти и благоприятные цены, возобновление роста реальных доходов, усиление активности в строительстве, сельском хозяйстве и транспорте", – говорится в сообщении банка.

Отмечено, что Европейский банк реконструкции и развития резко пересмотрел прогнозы экономического роста на 2017 год из-за роста экспорта, восстановления объемов инвестиций и укрепления цен на сырье, которые способствует широкомасштабному подъему. Средние темпы роста в регионе операций ЕБРР прогнозируются в текущем году на уровне 3,3%, что на 0,9% превышает предыдущий прогноз, опубликованный в мае этого года и на 1,9% опубликованный в 2016 году.

При этом, согласно прогнозу банка, инфляция останется в пределах 6-8%, а консолидация банковского сектора Казахстана будет способствовать очищению балансов банков с наиболее крупными портфелями проблемных кредитов.

Стоит отметить, что Национальный банк РК ожидает темпы экономического роста в 2017 году на уровне 3,1%. При этом оценки стали более позитивными ввиду более высоких темпов восстановления экономической активности во втором квартале. С учетом более высокой базы в 2018 году темпы роста экономики ожидаются на уровне 3%.

