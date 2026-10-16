Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване

Приветствуя участников Саммита, Глава государства поблагодарил Премьер-министра Никола Пашиняна за теплый прием и высокий уровень организации Саммита лидеров накануне Конференции ООН по биоразнообразию.

В своем выступлении Президент напомнил о необходимости координации международных усилий и общей ответственности перед будущими поколениями за сохранение природы.

– Мы собрались здесь, чтобы расширить международное сотрудничество в целях сохранения нашего общего природного наследия. Ведь речь идет об общей ответственности перед будущими поколениями, которые могут столкнуться с серьезными вызовами и угрозами. Это также вопрос выживания нашей цивилизации, поскольку биоразнообразие жизненно необходимо для обеспечения благополучия людей, устойчивости экономики и долгосрочной безопасности. Здоровые экосистемы играют важную роль в производстве продовольствия, защите водных ресурсов и поддержании источников доходов для миллионов людей.

Вместе с тем опустынивание и нехватка воды, как и другие экологические проблемы, создают серьезную угрозу хрупкому балансу между природой и человеком. Для миллионов людей дефицит воды и деградация земель уже стали повседневной реальностью. Наиболее серьезным последствием является то, что данные процессы выходят за пределы национальных границ, подрывают устойчивое развитие и угрожают глобальной стабильности. Необходимо, чтобы экологическая повестка, основанная на взвешенном подходе и конкретных мерах, превалировала над политическими разногласиями. Нашим общим приоритетом должно стать международное сотрудничество, основанное на истинном партнерстве, беспристрастности и, безусловно, нацеленное на достижение практических результатов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.