Едем в масках

«Без маски не входить!», «Надень маску! Штраф 87 тыс. тенге» – такие надписи есть на дверях всех автобусов и маршруток Караганды. Только на них мало кто обращает внимание. Что говорить о пассажирах, если даже водители и кондукторы, которые проводят в душном автобусе по 12 часов в сутки, не носят маски. Хотя нельзя сказать, что средств индивидуальной защиты от вируса у них совсем нет. Они есть, но чаще всего прикрывают подбородок, висят на руке или лежат на приборной панели. Видимо, чтобы в случае проверки не пришлось далеко тянуться.

...Водитель автобуса № 45 по имени Амир неторопливо достает маску и пытается ее надеть, увидев, что в салон вошли сотрудник полиции и человек в ярко-желтом жилете с надписью «Мобильная группа». Но поздно: его застали на рабочем месте без средства защиты. Свою новенькую маску водитель держал в руке, а потом и вовсе отложил в сторону.

– Мы только что с обеда выехали! – попытался оправдаться он. – Поэтому и забыли про маски.

Проблемы с памятью, как заметили члены мобильной группы, были не только у водителя, но и у кондуктора – симпатичной девушки лет 25. Сотрудник полиции сделал им замечание, но протокол о нарушении составлять не стал. На первый раз он ограничился лишь тем, что взял у обоих нарушителей санитарных норм объяснительные.

Пока работала мобильная группа, в полупустом салоне стояла тишина. Пассажиры, сидевшие без масок, быстро их надели и терпеливо ждали, пока их автобус тронется. На все ушло около 10 минут, но никто не посмел возмутиться тому, что общественный транспорт стоит на остановке больше положенного времени. А вот пассажиры маршрута № 43, который тоже проверили в рамках рейда, молчать не стали.

– Уважаемые пассажиры, надеваем маски! Все! По возможности соблюдаем дистанцию! – повторял сотрудник полиции, проходя по салону автобуса.

– Какие маски?! Какая дистанция?! – возмущались в ответ карагандинцы, спешно натягивая маски. – Вы видите, что в автобусе полно народу!

– Ходят тут, показуху устраивают! Лучше бы больше автобусов пустили! – кричала женщина, сидевшая возле окна.

– Сколько можно стоять! Поехали уже! – требовали пассажиры.

Полицейский не рискнул спорить с людьми. И не стал объяс­нять, что у карагандинских автопарков нет столько водителей и автобусов, чтобы обеспечить людям проезд с соблюдением социальной дистанции. Да народ бы его и слушать не стал. Ведь в 35-градусную жару пассажирам автобуса всего с двумя форточками на весь салон не до масок, дистанции и требований мобильной группы.

В дверях 43-го автобуса стоял молодой кондуктор, маска которого висела у него на груди, как слюнявчик у ребенка во время обеда. Члены мобильной группы не стали делать ему замечание, а просто вышли из салона. Объяснительные больше ни у кого из нарушителей не брали и протоколы не составляли. Может быть, увидели, что это бесполезно, а может, не поняли суть своей миссии...

Надо сказать, что члены мобильной группы были довольно инертны. Они подолгу стояли на остановке, высматривая очередной автобус, в который можно было войти со словами: «Все надеваем маски!» Когда уехал очередной пропущенный автобус, корреспондент «Казправды» поинтересовался: «Почему вы в него не вошли?» «Нельзя. Нам сказали проверять автобусы только третьего автопарка», – ответил член мониторинговой группы.

Причину такого избирательного отношения к перевозчикам он не объяснил. А сотрудник полиции на вопрос о его роли в составе мониторинговой группы ответил: «Я слежу за общественным порядком. Вдруг пассажиры в автобусе на вас нападут, а я вас защищать буду». Конечно, может, полицейский пошутил, но улыбки на его лице не было.

Такое, мягко сказать, несерьезное отношение к работе удивило корреспондента «Казправды». Но после беседы с руководителем Центра оперативного реагирования Карагандинской области Кайратом Шорманбаевым, который координирует работу мобильных групп, все стало ясно. Оказалось, что проверяющие не делают упор на общественный транспорт. Они понимают, люди не виноваты в том, что автопарки не могут вывести на линию большое количество автобусов.

– Мы понимаем, что это весьма щепетильный вопрос, – говорит Кайрат Шорманбаев. – Вы знаете, что общественного транспорта у нас не хватает. Утром и вечером автобусы забиты до отказа. И штрафовать людей, которые без маски едут как селедки в банке, если говорить чисто по-человечески, мы не хотим. Они не виноваты в том, что хотят нормально дышать в забитых автобусах. Поэтому работа по проведению рейдов в общественном транспорте у нас не кипит. Мы стараемся не штрафовать, а делать замечания и раздавать маски.

Тогда зачем вообще проводить рейды? Есть ли от них польза? Ведь, как показывает практика, многие пассажиры, водители и кондукторы маски не носят. А о соблюдении дистанции даже говорить не стоит.

– Польза есть от любого рейда, – высказывает свое мнение Кайрат Шорманбаев. – Потому что это хоть в небольшой степени, но дисциплинирует людей. Если пассажиры в автобусах будут знать, что за ними наблюдают, то большинство из них будут соблюдать санитарные меры. И здесь смысл даже не столько в штрафах, которые у нас достаточно большие – 87 тысяч тенге. Когда сотрудник полиции входит в автобус, все надевают маски. Это уже результат. Почему? Может быть, как раз в тот момент в салоне автобуса есть зараженный человек. А стоящий рядом с ним, надев маску, сохранит свое здоровье.