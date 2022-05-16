Едил Мамытбеков: Референдум позволяет каждому человеку принять непосредственное участие в судьбе страны

Депутат Сената Парламента Казахстана Едил Мамытбеков встретился с активом столицы, сотрудниками одного из театров, со студентами и преподавателями ряда учебных заведении Нур-Султана и обсудил с ними основные изменения в Конституцию и проведение референдума, отметив важность вносимых поправок и подчеркнул, что для становления «Нового Казахстана» этот процесс сыграет большую роль.

«Вы знаете, что во время январских событий мы чуть не лишились своей Независимости. После чего наш Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о принятии стратегически новых политических решений. А именно, структурные изменения действующего законодательства – проведение республиканского референдума. Последний референдум проводился при принятии Конституции в 1995 году. Сейчас в этом процессе ориентир идёт на концепцию «Слышащее государство». Такой подход позволяет каждому человеку принять непосредственное участие в решении судьбы страны», - отметил депутат.

Также в ходе встреч были обсуждены и другие вопросы, волновавшие жителей столицы.