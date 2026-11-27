В Комитете по региональному и инфраструктурному развитию Курултая прошла презентация законопроекта «О развитии приграничных территорий». Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства по итогам заседания Национального Курултая в марте 2025 года.

фото пресс-службы Курултая

Открывая заседание, председатель комитета Амирбек Оспанбеков отметил, что развитие приграничных территорий играет важную роль в сохранении демо­графического баланса, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении благосостоя­ния граждан.

– Наша главная цель – сформировать в таких районах самодостаточную экономическую среду. Это позволит людям не просто жить там, но и иметь стабильную работу, открывать собственное дело, запускать производственные предприятия и получать достойный доход, – подчеркнул глава комитета.

Заместитель председателя Курултая Нурлан Бекназаров в свою очередь поддержал необходимость рассматривать приграничные территории как полноценную часть экономического и социального пространства страны, обладающую значительным потенциалом в сферах торговли, логистики, промышленности и международного сотрудничества. По его мнению, развитие этих зон должно носить комплексный характер.

Инициаторами обсуждаемого законопроекта выступили депутаты Курултая Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Обосновывается необходимость нового закона рядом причин: удаленность приграничных территорий от центра, более высокая стоимость жизни, существенное различие приграничных зон по природным, демографическим и экономическим условиям, а также крайне важный – стратегический – фактор национальной безопасности. Согласно официальным данным, Казахстан имеет 13 398 км сухопутной границы с пятью государствами, 14 областей граничат с сопредельными странами, а в приграничных населенных пунктах проживают 1,7 млн человек.

Целью нового закона его инициа­торы ставят, в том числе, содействие социально-экономичес­кому развитию приграничных территорий, снижение региональных диспропорций, обеспечение демографичекой устойчивости и привлекательности регионов для проживания и работы, эффективное планирование развития. При этом конкретные меры господдерж­ки и механизмы планирования будут рассматриваться и применяться с учетом классификации по территориальному признаку.

Законопроект также определяет основные понятия. Так, приграничными предлагается считать территории административно-территориальных единиц, расположенные в пределах 50 км от государственной границы Республики Казахстан, а отдаленными приграничными населенными пунктами – территории, расположенные в пределах 25 км от границы и требующие специальных мер государственной политики.

Разработчики законопроекта также прописали основные направления развития этих территорий. Акценты сделаны на человеческом капитале, туризме, приграничной торговле, сельском хозяйстве, МСБ, улучшении инфраструктуры и доступности услуг. Важное замечание: все эти меры будут реализовываться наряду с уже действующими государственными и бюджетными программами.

Для реализации предлагае­мых мер потребуются также изменения и дополнения в другие законодательные акты, в том числе в законы «О государственной границе РК» и «О местном государственном управлении и самоуправлении», в Трудовой и Бюджетный кодексы, а также нормативы организаций систем образования и здравоохранения.

Как подытожили инициаторы законопроекта, новый закон поз­волит создать единую правовую основу для системной и адрес­ной поддержки приграничных территорий: от закрепления их статуса и реестра – до дифференцированного финансирования, условий для специалистов и гарантированной доступности базовых услуг в отдаленных селах.

Как отметил член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию, депутат Курултая Ерлан Саиров, главная проблема отдаленных территорий кроется в демографической нестабильности: люди уезжают, а из этого вытекает масса иных проблем. Дабы остановить отток населения и создать условия на местах, и будет подготовлен в рамках нового закона реестр приграничных населенных пунктов. В соответствии с ним госорганы получат возможность в приоритетном порядке направлять средства на строительство социальных, инфраструктурных, культурных объектов, обеспечение связью и решение других насущных вопросов.

Депутат отметил: развитие этих территорий должно быть одним из приоритетов программы «Народная стройка». Со своей стороны разработчики законопроекта намерены предложить, чтобы приграничные населенные пункты были учтены в спектре направлений этой программы.

В целом, по словам Ерлана Саи­рова, закон призван обеспечить направление в приграничные регионы государственных инвестиций, денег квазигоссектора, которые, констатировал он, на сегодняшний день очень неохотно туда идут.

Все поступившие предложения и мнения будут детально рассмотрены на заседаниях рабочей группы под руководством депутата Курултая Турарбека Тлемисова.