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Правительство , Технологии
Единая платформа "Kaznedra" появится в Казахстане

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопрос о мерах по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

О работе, проводимой в сфере минеральных и водных ресурсов в рамках поручений Президента, доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

По его словам, касательно Национального банка данных минеральных ресурсов совместно с МЦРИАП уже ведется работа по созданию единой платформы недропользования «Kaznedra».

«Платформа позволит облегчить и ускорить бизнес процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ. В данном проекте используются современные ГИС технологии, которые позволят потенциальным недропользователям (инвесторам) получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры и заканчивая геологическими, геофизическими отчетами», — сказал Брекешев.

По его словам, до конца текущего года планируется проведение пилотного проекта по внедрению платформы. В тестовом режиме будут функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс по получению лицензии на разведку ТПИ и другие.

В рамках поручений Президента в сфере водных ресурсов Министерством будет разработан трехлетний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения.

Во-первых, по словам министра, существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи, предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работа над новым Водным кодексом уже начата.

Во-вторых, в целях комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах будет проведена трансформация Казахского научного исследовательского института водного хозяйства с открытием при нем отраслевого аналитического центра водной отрасли.

Также для подготовки квалифицированных кадров прорабатывается вопрос определения базового профильного ВУЗа с выделением грантов. Предположительно на базе Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати.

«Для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов предлагается реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство 8 новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных ГТС, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды», — доложил Брекешев.

Также, по его словам, для экономии воды акцент будет сделан на применении водосберегающих технологий и необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен сигнализировать водопотребителю, что вода имеет экономическую ценность, и она должна использоваться рационально. Ожидается, что к 2025 году реализация данных мероприятий позволит обеспечить дополнительные 7 км3 воды.

Что касается вопроса утилизации автомашин, нелегально ввезенных до 1 сентября текущего года, по словам министра, уже начата соответствующая работа совместно с министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития.

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