Единодушное одобрение Свежий выпуск Вадим МАХИН, Алматы

Открывая сессию, президент академии Бакытжан Жумагулов подробно рассказал о мотивации проведения выборов, обозначенной в Обращении Главы государства к народу Казахстана. В нем подчеркивается, что в условиях обострения геополитических противоречий казахстанцев беспокоит вопрос обеспечения национальной безопасности, они выступают за дальнейшее продолжение сбалансированной внутренней и внешней политики, которую проводит Президент страны Нурсултан Назарбаев.

В выступлениях участников сессии, ведущих ученых и инженеров, известных специалистов производства, руководителей крупных компаний и организаций отмечалось, что мир и согласие – главное общенародное достояние и его нужно защищать и укреплять каждодневным трудом. В своем Обращении Глава государства заявил, что «Единство и стабильность – это наш ответственный выбор! Это – главная формула успешного развития нашего Отечества».

Единодушно одобряя решение Главы государства о проведении 26 апреля внеочередных президентских выборов, сессия общего собрания академии выразила полную поддержку курсу Президента Нурсултана Назарбаева на выполнение намеченных программ по выходу из кризиса. Президиуму академии поручено подготовить письмо Главе государства с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Республики Казахстан.

На собрании обсуждены итоги деятельности Национальной инженерной академии за 2014 год и перспективы развития в рамках реализации задач, поставленных в Послании Президента страны «Нұрлы жол».

– Научно-инженерный корпус страны вносит достойный вклад в развитие экономики, успешную реализацию государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010–2014 годы. А также масштабной Стратегии-2050, – отметил президент НИА Бакытжан Жумагулов.

Основное внимание уделялось повышению эффективности научных разработок, укреплению связей филиалов академии и научных центров с регионами с тем, чтобы добиваться конкретных результатов в развитии приоритетных отраслей экономики. Путь от лабораторных исследований до внедрения в производство инновационных технологий и современных методов работы стал значительно короче и эффективнее, подчеркнул руководитель академии. За последнее время учеными в партнерстве с предприятиями и организациями осуществлено более 230 проектов, 25 целевых программ, а также 8 международных исследований.

Продолжилось тесное взаимодействие с партией «Нур Отан», коллегами из Национальной академии наук РК и Казахской национальной академией естественных наук.

Свои предложения по осуществлению научных исследований высказали на собрании академики Валихан Бишимбаев, Узакбай Карабалин, Аскар Кулибаев, Надир Надиров и другие. Они отметили, что академия эффективно содействует расширению научно-инновационной структуры бизнеса, тем самым создается мультипликативный эффект для инженерных отраслей. Ректоры вузов Рахман Алшанов, Жексенбек Адилов, Кылышбай Бисенов, Сагат Султанов, Аксерик Айтимов поддержали предложения ученых о создании сертификационного центра для профессиональных инженеров на базе отраслевых ассоциаций.

На собрании определены стратегические задачи академии по выполнению новой экономической политики страны, объявленной Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым в Послании «Нұрлы жол», а также задачи по реализации Национального проекта «Астана ЭКСПО-2017». Большое внимание уделяется подготовке в рамках этой международной выставки Всемирного конгресса инженеров и ученых по теме «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Конгресс организуется по инициативе Национальной инженерной академии и Казахской национальной академии естественных наук. Эта инициатива получила поддержку в Правительстве РК.

На общем собрании Президентом академии вновь избран видный ученый, организатор науки и образования – Бакытжан Жумагулов. Первым вице-президентом избран Надир Надиров, вице-президентами Рахман Алшанов, Абдразак Джомартов, Амандык Тулешов и главным ученым секретарем президиума – Гульбазар Медиева. Проведены выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, руководителей отделений и филиалов.

Работа сессии общего собрания завершилась награж­дением выдающихся ученых и инженеров. Премии им. У. Джолдасбекова удостоен известный ученый, профессор Турлыбек Искаков, премии им. Ш. Чокина – крупный специалист в области энергетики, профессор Александр Трофимов, премии К. Турысова – молодой ученый экономист, доктор PhD Дильнара Закирова.