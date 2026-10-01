Единое горное пространство: что изменится для жителей Алматы

Алматинский горный кластер призван объединить пять горных зон — Шымбулак, Кимасар, Бутаковку, Пионер и Ой-Карагай — в единую систему для спорта, отдыха и туризма. Канатные дороги и горные маршруты позволят связать отдельные территории между собой и расширить выбор сценариев отдыха в горах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на УВП Алматы

Фото: пресс-служба Almaty Tau Management

Пять зон — разные возможности

Шымбулак останется центром горнолыжного и высокогорного отдыха. Здесь предусмотрено развитие существующей инфраструктуры и расширение возможностей для катания.

Интересной перспективой может стать развитие направления к пику Чкалова. При реализации канатной дороги до высоты около 3 850–3 880 метров она может войти в число самых высоких канатных дорог в мире.

Кимасар в свою очередь станет одной из зон для прогулочного и рекреационного отдыха. Здесь предусмотрены смотровые площадки, маршруты для хайкинга и велоспорта, верёвочный парк, а также пространство для спокойного отдыха и созерцания гор.

Бутаковка будет выполнять важную связующую функцию. Здесь появятся объекты сервиса и отдыха - информационный центр, многофункциональные пространства.

Пионер ориентирован на семейное катание, начинающих лыжников и спортивные школы. При этом зона сохраняет социальную направленность, предусматривая возможности для детского и инклюзивного отдыха.

Ой-Карагай — зона для разнообразного семейного и активного отдыха. Проектом предусмотрены сноупарк и тюбинг, верёвочный городок, зиплайн и многое другое.

Больше возможностей для жителей города

Одна из ключевых задач кластера — сделать горы доступными и интересными для широкого круга посетителей: семей с детьми, начинающих лыжников, людей с ограниченными возможностями и тех, кто предпочитает прогулки и активный отдых. В проекте предусмотрены детские пространства, инклюзивная инфраструктура, специальные парковочные места.

Для любителей катания важным новшеством станет единая система ски-пассов: она позволит связать инфраструктуру разных зон и сделать доступ к трассам более удобным.

При этом горы будут интересны не только зимой. Кластер рассчитан на круглогодичный отдых: зимой — лыжи, сноуборд, сноупарки и спортивные мероприятия, летом — пешие и велосипедные маршруты, прогулки и поездки на канатных дорогах.

Удобнее добираться — меньше машин в горах

Транспортная концепция предусматривает перехватывающие парковки, шаттлы и канатные дороги. Автомобиль можно будет оставить до въезда в горную территорию, а дальше продолжить путь на общественном или специальном транспорте. Это означает меньше нагрузки на горные дороги и более удобную пересадку для посетителей.

В результате АГК может стать не просто совокупностью отдельных курортов, а единым горным пространством, где в течение всего года найдётся свой формат отдыха — от семейного катания и прогулок до высокогорных маршрутов и активного спорта.

