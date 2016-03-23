​Единое мнение

Лично я, побывав на избирательных участках в селах Большая Малышка, Березовка, Ташкентка, в дальнейший путь отправился, не сомневаясь, что и повсюду застану то же: образцовое обеспечение свободного волеизъявления граждан. Что закономерно: политика государства понятна и поддерживается подавляющим большинством населения. Казахстан не раз подтверждал свою приверженность демократии. Избиратели шли голосовать охотно, с приподнятым настроением, а это и само по себе о многом свидетельствует. Точно такое же мнение сложилось и у моих коллег, не нашедших ни единого повода для замечаний после того, как они побывали почти на 70 избирательных участках.