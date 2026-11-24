С 1 марта 2024-го страна перешла на часовой пояс UTC+5. О произошедших изменениях мы беседуем с проректором по науке Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Ильдаром ФАХРАДИЕВЫМ.

фото предоставлено И.Фахрадиевым, коллаж Натальи Ляликовой с помощью ChatGPT

– Ильдар Рафисович, зачем нужен был этот переход Казахстану?

– Переход на UTC+5 связан прежде всего с организацией единого времени для всей страны. Вопрос прорабатывался в Министерстве торговли и интеграции, решение принимало Правительство. Представители медицинского сообщества, включая Минздрав, также участвовали в обсуждении и поддерживали переход. Научный анализ данной темы включает международные исследования, медицинскую статистику, изучение здоровья населения.

– Ильдар Рафисович, почему UTC+5 считают близким к солнечному времени?

– Сотрудники Астрофизического института имени Василия Фесенкова объяснили: выбор UTC+5 вызван расположением его центрального меридиана 75 градусов восточной долготы. В соответствующей части страны полдень по часам оказывается близок к солнечному полудню, и это прежде всего астрономическое обоснование. Важно различать общие знания о биологических ритмах и доказательства последствий конкретного государственного решения.

Если помните, то для реализации исследования была организована меж­дисциплинарная работа с участием профильного министерства, Национального центра общественного здравоохранения, медицинских университетов, подведомственных республиканских и региональных организаций. К научно-методической и аналитической работе были привлечены специалисты в области общественного здравоохранения, эпидемиологии, гигиены, медицинской статистики. Анализ доступных показателей не выявил после перехода на UTC+5 однозначной негативной динамики обращаемости и заболеваемости, которая могла бы быть непосредственно связана с изменением официального времени.

– А перевод часов как-то может быть связан со здоровьем человека?

– Солнечный свет помогает организму регулировать сон, бодрствование и другие суточные процессы. Перевод стрелок часов не отразился на продолжительности дня, поменялось расписание нашей жизни относительно него.

По моей оценке, разговоры о том, что перевод на один час негативно сказался на здоровье населения в масштабе страны, не соответствуют действительности. Состояние людей определяется прежде всего условиями жизни, питанием, физической активностью, экологией, хроническими заболеваниями и доступностью качественной медицинской помощи.

Отдельные трудности с адаптацией, несомненно, заслуживают внимания, но их нельзя автоматически переносить на состояние здоровья населения всей страны.

– Какие именно медицинские показатели изучались в рамках нацио­нальных исследований?

– В рамках работы, начатой в 2024 году, Министерством здравоохранения с привлечением профильных ученых и специалистов была сформирована исследовательская группа, которой проведены систематический поиск и аналитическое обобщение международной научной литературы по вопросам влияния временных режимов, циркадных ритмов, хронотипа и солнечного времени на состояние здоровья населения с применением принципов PRISMA. Первоначальный массив включал 128 456 публикаций. По результатам последующего отбора и анализа 3 427 наиболее релевантных работ убедительных доказательств того, что постоянное время, приближенное к астрономическому и солнечному, может стать самостоятельным фактором долго­срочного ухудшения здоровья, выявлено не было. К такому же выводу пришли эксперты и после анализа доступной медицинской статистики республики.

В рамках национальных исследований изучались качество сна, уровень артериальной гипертензии, физическая активность, привычки питания, а также употребление табака и алкоголя. Полученные результаты уже опубликованы в научных журналах. Хотя между регио­нами наблюдаются различия, общей географической закономерности того, что, например, на востоке ситуация однозначно хуже, а на западе лучше, не выявлено. Одна и та же область может демонстрировать благоприятные показатели по одним параметрам и более слабые по другим.

– Как единый часовой пояс упрощает жизнь людям и бизнесу на практике?

– Начнем с того, что главный понятный аргумент – удобство взаимодействия всей страны. Если консультация, совещание или онлайн-занятие назначены на 11 часов, это одни и те же 11 часов для Алма­ты, Атырау и других городов. Не нужно уточнять, чье время имеется в виду.

Для граждан проще планировать встречи и поездки, на предприятиях – согласовывать работу поставщиков, сотрудников складов и офисов, для транспортной отрасли – формировать расписание отправлений, прибытий и пересадок. Госорганам, университетам и медицинским организациям удобнее координировать совместную деятельность. Страны с несколькими поясами тоже успешно справляются с этими задачами, но единое время убирает дополнительную необходимость пересчета.

При этом единое время не обязывает всех начинать работу и учебу одновременно. Местные графики могут различаться с учетом освещенности и условий региона. Практика корректировки рабочего графика уже применялась в ряде районов Восточного Казахстана. Такие решения важно согласовывать с работой школ, детских садов и транс­порта, чтобы удобство организации не создавало трудностей для семьи.

Задача медицины – оценивать сон и самочувствие людей, учитывать физио­логические особенности детей, пожилых и работников сменных профессий, помогать при нарушениях сна. Общий отсчет времени полезен также для координации медицинской помощи.

– Что вы рекомендуете в части организации сна?

– Единого времени отбоя для всех нет, люди различаются по возрасту, привычному ритму активности, здоровью и графику работы. Большинству взрослых требуется примерно 7–9 часов сна. Практические рекомендации просты: ложиться и вставать примерно в одно время, включая выходные, днем бывать на улице и сохранять физическую активность, вечером уменьшать освещение и использование экранов.

Во второй половине дня желательно избегать кофеина, перед сном – алкоголя и обильной еды. Спальня должна быть темной, тихой и комфортно прохладной. Если даже длительный сон не восстанавливает силы, нужно оценить его качество и возможные заболевания, а не объяснять все часовым поясом.