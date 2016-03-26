​Единорог из прошлых эпох

Школьники села Кожамжар Актогайского района области не подозревали, что найденная ими несколько лет назад на глубине шести метров на обрывистом берегу Иртыша часть черепа какого-то доисторического животного сделает сенсацию в научном мире. Они просто отнесли находку в школьный музей, где она лежала продолжительное время, пока учитель биологии не обратилась в Павлодаре к специалистам за разъяснениями по поводу загадочного экспоната. Так останки древнего носорога-элас­мотерия, сибирского «единорога», стали объектом внимания ученых Павлодарского государственного педагогического института и Томского государственного университета, которые проводили в регионе совместные изыскания.

Как рассказывала палеонтолог, старший преподаватель кафедры биологии ПГПИ Валентина Алиясова, носорог жил преимущественно в высокотравных степях, на лугах, питался корнями растений. Древний обитатель территории павлодарского Прииртышья был одним из самых крупных представителей наземной фауны своего времени. Достаточно сказать, что его рог достигал внушительного размера – до полутора метров. По словам ученой, прежде в регионе находили лишь три зуба и «осколок» нижней челюсти эласмотерия. И теперь, когда обнаружена большая затылочная часть черепа, можно будет выполнить реконструкцию головы.

Но прежде, по словам доцента Томского госуниверситета Андрея Шпанского, фрагмент черепа Elasmotherium sibiricum был отправлен в лабораторию университета Белфаста на радиоуглеродный анализ. Ранее считалось, что эласмотерий вымер примерно 350 тыс. лет назад. Однако исследование показало (его результаты были опубликованы в журнале American Journal of Applied Sciences), что черепу всего 26 тыс. лет.

То есть «единороги» довольно долго обитали в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, где расположено павлодарское Прииртышье, и могли встречаться с древним человеком. Поэтому специалисты говорят, что наскальные рисунки первобытных художников, изображавших странных животных с одним огромным рогом, отнюдь не фантазия.

…С наступлением тепла казахстанские и российские ученые намерены продолжить исследования в окрестностях села Кожамжар. Палеонтологи называют эти места очень перспективными в плане поис­ка останков животных в прибрежной зоне Иртыша.