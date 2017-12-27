Общество
Единорог найден в Павлодарской области
Российские ученые обнаружили хорошо сохранившийся череп сибирского единорога – вымершего шерстистого млекопитающего Elasmotherium sibiricum из семейства носороговых. Возраст останков достигает 29 тысяч лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Science Alert.

Кости животного были найдены в Павлодарской области Казахстана. Ученые считают, что на юге Западной Сибири долгое время сохранялись подходящие условия для жизни эласмотериев. Считалось, что последние представители Elasmotherium sibiricum вымерли 350 тысяч лет назад.

Типичный представитель сибирских единорогов достигал двух метров в высоту, 4,5 метра в длину, а его вес достигал четырех тонн. Этот вид впервые был описан в 1808 году, он обитал на территории современной Украины, Поволжья, Предуралья, Сибири и Китая. Считается, что он был покрыт шерстью, поскольку относился к фауне, живущей в эпоху оледенения. На лбу у эласмотериев имелся длинный и толстый рог.

В мае 2017 года в журнале Current Biology сообщалось об обнаружении на берегу Волги рядом с Ульяновском останков плезиозавра. Крупная морская рептилия, названная Luskhan itilensis (от латинского – "главный дух"), жила в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад.


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