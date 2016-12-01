Вначале Сауле с пьяным мужем мирилась. Но на третий год ее терпение закончилось. Как рассказывала приятельница-однокурсница, в такие дни из окон Сауле слышался ее требовательный крик. Но вскоре, видимо, и у мужа терпение лопнуло. Будучи «под мухой», он стал распускать руки. «Помню, растрепанная Саулешка выскочила на балкон в 12 ночи и просила вызвать полицию», – рассказывала моя знакомая. Ужаснувшись, что муж ударил ее кулаком, она позвонила. Тем временем, узнав о звонке, муж быстренько утихомирился. В итоге Сауле даже не стала открывать дверь полицейским. Через несколько месяцев полицию вызывали соседи. И снова жена помирилась с вмиг успокоившимся благоверным, и вызов получился ложным. В конце концов соседи перестали вмешиваться. И когда я оказалась случайным свидетелем заламывания рук на балконе и просьб о помощи, то невольно схватилась за телефон. Приятельница, устало вздохнув, посоветовала не звонить. Тогда я подошла к квартире Сауле и прокричала в дверь, что скоро приедут полицейские. И, о чудо, перебранка прекратилась!

Об этом случае рассказала председателю правления Союза кризисных центров РК Зульфие Байсаковой во время недавнего старта кампании «16 дней против насилия в отношении женщин». Специалист убеждена: нельзя отворачиваться от чужой беды, поскольку формирование культуры ненасильственных отношений зависит от каждого из нас. И если во время соседского пьяного дебоша мать станет громче читать детям добрую сказку, чтобы заглушить шум через стенку, то тем самым воспитывает у них двойные стандарты. В конце концов, она сама может стать жертвой насилия от собственного ребенка, у которого сама же сформировала двойные стандарты.

Проблема серьезная. Вдумайтесь, ежегодно из-за семейно-бытовых драм в стране погибают 400 женщин! Да, в нашей полиции есть подразделения по защите женщин. К примеру, в Алма­ты каждый год обращаются около 3 тыс. жертв бытового насилия. Полиция ежегодно выписывает 2 500 предписаний, и порядка 900 административных производств возбуждаются в результате семейных конфликтов.

Тем не менее законодательство несовершенно. Зульфия Байсакова сообщила, что в Казахстане уже два года действует Уголовно-процессуальный кодекс в новой редакции, согласно которому жертва насилия с подбитым глазом должна сама в частном порядке подавать заявление в суд. Затем также сама идти в полицию за направлением на судебно-медицинскую экспертизу! Надо поднимать разговор и об анонимности заявителя. Да, многие вызовы могут не подтвердиться, но полиция тем не менее должна проверять все обращения. Нельзя ждать, когда список пополнится 401-м погибшим человеком.

И еще. Хотя бы раз в год – в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, для которого избрали оранжевый цвет, – давайте повязывать оранжевые шарфы, чтобы привлечь внимание к проблеме. Лично я, потрясенная примером Сауле, весь тот день ходила с оранжевым шарфом.