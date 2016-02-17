Единственная в СНГ служащая боевого корабля участвует в "Батыр арулар"
В Министерстве обороны рассказали об одной из участниц республиканского конкурса "Батыр арулар", передает Kazpravda.kz.
Техник боевой части связи ракетно-артиллерийского корабля "Орал" в/ч 21814, старшина 1-й статьи Жанар Ибраева служит в Вооруженных силах РК с 2011 года. Она – единственная женщина в Вооруженных силах среди стран СНГ, которая проходит службу на боевом корабле.
"Когда я проходила службу на суше в штабе, мне хотелось моря, кораблей, романтики. И теперь я служу на ракетно-артиллерийском корабле "Орал", поддерживаю связь. Я – единственная военнослужащая-женщина на корабле, и сначала с этим были трудности. Экипаж думал, что я не справлюсь, буду плакать. Но я смогла доказать, что являюсь настоящим достойным военнослужащим. Мы выходим в открытое море на две недели на боевое дежурство, в прошлом году на месяц ушли в Махачкалу на конкурс. В принципе корабль отличается от других мест той сложностью, что это открытое море. Может быть шторм, признаки морской болезни. Но ко всему этому я привыкла, и никаких сомнений в выборе профессии у меня нет", – рассказывает старшина 1-й статьи Жанар Ибраева.
Жанар является обладательницей медалей "20 лет ВС РК" и "20 лет ВМС ВС РК" и участницей международных соревнований по морскому биатлону "Каспийское море-2015", в котором военнослужащие наших кораблей завоевали 2-е место.
В этом году Жанар решила принять участие в конкурсе "Батыр арулар", проводимом по инициативе Министерства обороны РК.
"Может быть, своим примером я смогу вдохновить девушек служить в армии, в Военно-морских силах. Люди смогут увидеть, что быть военнослужащим – это престижно и почетно", – отмечает конкурсантка.
Напомним, что в Вооруженных силах страны стартовал второй республиканский конкурс красоты среди женщин-военнослужащих "Батыр арулар". До 25 марта желающие должны заполнить анкету, в которой нужно рассказать о себе и своей воинской службе в рядах ВС РК. На втором этапе путем голосования, которое будет проходить с 1 апреля по 15 июня 2016 года, определятся двадцать лучших представительниц казахстанской армии.