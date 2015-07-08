Единственный на свете Свежий выпуск 435 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Устроитель конкурса – сайт cultаlmaty.kz – призвал любителей фотографии запечатлеть интересные моменты из жизни города и его жителей. Для участия в фотоконкурсе необходимы всего два условия: любить Алматы и уметь замечать примечательное в его жизни.

Жанровые и уличные фотографии не должны быть постановочными. Фотограф не имеет право вмешиваться в происходящее и как-то пытаться режиссировать снимок – его герои должны быть естественны и сняты в жизненных обстоятельствах, уточняют организаторы. На конкурс можно заявить кадры, снятые как на профессиональную или полупрофессиональную фотокамеру, так и на мобильные устройства. Таким образом, участники в качестве конкурс­ного материала могут использовать все самое лучшее, что накопилось в «их» Instagram или недрах электронной памяти смартфона.

Желающим поучаствовать в конкурсе необходимо зарегистрироваться на www.cultаlmaty.kz и загрузить на сайт от 1 до 10 фотографий. Первый отбор произведет редакция, отсеяв не отвечающие критериям конкурса работы, а затем в дело вступит жюри. В его составе Рустам Адилов – руководитель сайта cultаlmaty.kz, Александр Цой – музыкант, поэт, блогер, автор известной песни об Алматы «Наклонный город». А также Максим Золотухин – известный фотограф и фотокорреспондент, проработавший в казахстанских изданиях около 20 лет.

Самые лучшие работы будут выставлены в Парке Первого Президента в День города – 20 сентября. Затем выставка перекочует на улицы Алматы.



