Единство и труд – верный маршрут

Культура
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Андрей Кратенко, Петропавловск

Ценить единство и труд как основу благополучия казахстанцев призвал народный артист СССР, Герой Труда Казахстана
Асанали Ашимов.

Знаменитый актер и режиссер стал почетным гостем рес­публиканского лектория по популяризации казахстанской модели общественного согласия и национального единства, который прошел в Областной библиотеке им. С. Муканова. В работе лектория приняли участие представители республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам межэтнических отношений, лидеры общественного мнения, институтов гражданского общества, депутаты, представители АНК, деятели культуры и науки, журналисты и блогеры.

Участники мероприятия обменялись опытом в продвижении актуальных идей по межэтнической тематике, организации мастер-классов и тренингов. Отмечалось, в частности, что Северо-Казахстанская область всегда отличалась не только своим поликультурным многообразием, но и теплыми отношениями между этносами. Этнокультурные объединения и структурные подразделения АНК действуют здесь как связующее звено между гражданским обществом и государством, выполняют роль проводников госполитики в сфере укрепления межэтнического согласия и единства, активно вовлечены в общественную жизнь региона.

Уникальный проект АНК «Қазақтану» направлен на более глубокое погружение в культуру, историю и традиции народа Казахстана. В Северо-Казахстанской области этот проект работает по пяти направлениям: «Ас дәмді болсын!», Qazaqtime, «Халық мұрасы», «Ұлттық ойындармен танысайық!», «Асыл мұра». В рамках проекта проведены такие мероприятия, как конкурс «Томпақ бауырсақ» среди этнокультурных объединений, игра «Поле чудес» на казахском языке, ярмарка-выставка декоративно-прикладного творчества «Шеберлердің қаласы», турнир по национальным играм, фестиваль «Өнеріміз саған, Қазақстан!» среди представителей некоренной национальности.

Одним из примеров реализации проекта «Қазақтану» стал также конкурс-челлендж видео­роликов, посвященный юбилею Шакарима Кудайбердиева. В рамках лектория состоялось награждение победителя – заместителя председателя этнокультурного центра «Ұлытау» района имени Габита Мусрепова Николая Вербовского.

Лекторий продолжил работу в Северо-Казахстанском университете. Участники проекта посетили казахский и русский этнокультурные центры, совершили выезд в Кызылжарский район.

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