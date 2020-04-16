​Единство и взаимовыручка

В ходе встречи Елбасы подчеркнул активную работу партии «Nur Otan» по поддержке проводимых государством мер и организации помощи нуждающимся в условиях чрезвычайного положения.

– Пандемия коронавирусной инфекции стала бедой для всего человечества. Президент и Правительство объявили о мерах по обеспечению помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и пожилым. Я поручил партии активно работать в поддержку действий, осуществляемых государством, – сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также остановился на работе Общественного фонда «Birgemiz» и выразил благодарность казахстанцам за поддержку его инициативы.

– В фонд «Birgemiz» собрано немало средств. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казах­стана за поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен руководству группы компаний ERG Александру Машкевичу, Алиджану Ибрагимову, Патоху Шодиеву, корпорации «Казахмыс» Владимиру Киму, Олегу Новачуку, Эдуарду Огаю, а также Тимуру Кулибаеву, Булату Утемуратову, Рашиду Сарсенову, Александру Клебанову, Галимжану Есенову, Айдыну Рахимбаеву, Александру Беловичу, Кайрату Боранбаеву, Кайрату Шарипбаеву и многим другим, – сказал Елбасы.

Первый Президент также отметил работу активистов и волонтеров «Jas Otan».

– Активисты партии и волонтеры «Jas Otan» оказали помощь в обеспечении уже более 50 тысяч семей по всей стране товарами первой необходимости. В целом в этой работе было задействовано 3 тысячи волонтеров. Выражаю им благодарность, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы указал на то, что единовременная помощь в размере 50 тыс. тенге из фонда «Birgemiz» уже оказана свыше 152 тыс. семей.

– Следует дальше продолжить эту работу. И с начала мая мы начнем вторую волну оказания помощи нашим гражданам. Это дополнительная поддержка к тому, что сейчас выделяется Правительством, – сказал Первый Президент.

Председатель партии «Nur Otan» остановился и на вопросах обеспечения экономического роста в посткризисный период.

– И Президент, и Правительство работают в напряженном режиме, чтобы в это трудное время оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но пандемия коронавируса пройдет, и перед нами встанет вопрос: как начать восстанавливать экономику? Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы экономического развития. Думаю, что по мере улучшения обстановки следует давать послабления некоторым видам бизнеса для возобновления деятельности. Предприниматели должны будут принять все необходимые меры для защиты себя и окружающих, – сказал Елбасы.

В свою очередь Бауыржан Байбек доложил о работе партии по реализации антикризисных мер и поддержке населения в регионах страны.

– На сегодняшний день в фонд «Birgemiz» поступило около 20 миллиардов тенге. Помимо материальной помощи, мы приступили и к раздаче масок нуждающимся семьям столицы, городов Алматы и Шымкента. Кроме того, более 2 тысяч врачей и медицинских работников столицы и Алматы также получили по 50 тысяч тенге из средств фонда, – доложил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

В завершение встречи Елбасы еще раз призвал всех казахстанцев сплотиться в борьбе с мировой пандемией.

– Наше единство, сплоченность и взаимовыручка приведут нас к успеху. Понимаю, что многим трудно находиться дома. Трудно и малому бизнесу. Однако сейчас необходимо набраться терпения для достижения успеха, – сказал Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.