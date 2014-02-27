Единство – наша высшая ценность

Мы видим огромную работу по укреплению единства и интересов различных этносов на примере деятельности нашей Ассамблеи народа Казахстана, которую возглавляет сам Президент Нурсултан Назарбаев. Что еще раз подчеркивает высокий статус этого элемента политической системы. У Казахстана богатейший опыт многовековой дружбы и мирного сосуществования более 130 национальностей, которые сегодня считают казахстанскую землю родной. Могу сказать с уверенностью, что казахстанцы воспринимают чужую боль как свою, а отношения между нами основаны на взаимном уважении.

Тарас ЧЕРНЕГА, главный редактор республиканской газеты «Украинськи новины», Астана