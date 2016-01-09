​Единство – основа успеха

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Адина НУРБЕРГЕН

В статье Главы государства подчеркивается, что единство народа – путь к успеху нашей страны, отметил руководитель ОЮЛ «Граж­данский альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов.

– Важно, что в статье определена важная роль, которую играет Ассамблея народа Казахстана в формировании казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, – сказал Н. Еримбетов. – Многие иностранцы, приезжая в Казахстан, восхищаются дружественными межнациональными взаимоотношениями в нашей стране, взаимопомощью и взаимной поддержкой разных этносов. Ведь вопрос межэтнических отношений очень тонкий.

В связи с этим общественный деятель обратил внимание и на необходимость воплощения в реальность объединяющей идеи «Мәңгілік Ел», взаимного изучения культуры и языков различных этносов, живущих в Казахстане, взаимного обогащения.

Также Н. Еримбетов добавил, что в статье ставятся четкие и конкретные задачи, дается представление о том, как и в каком направлении будет проходить развитие Казахстана.

– Необходимо отметить также и постановку в статье вопроса о государственной службе, о том, что каждый чиновник должен пройти по карьерной лестнице от нижних ступеней к верхним, – сделал акцент глава Гражданского альянса. – Каждый госчиновник сначала должен узнать и прочувствовать, как живут люди в ауле, в поселке, в районе, в области. Не должен человек случайно приходить в органы власти.

Немаловажным, по его мнению, является и утверждение этических норм для государственных служащих, которые теперь будут не просто неглас­ными правилами, а четко прописанным порядком действий, разрешений и запретов.

– Благодаря развитию электронных ресурсов реализуется идея подотчетности государства обществу, – добавил Н. Еримбетов. – Кроме того, недавно принят закон об общественных советах, сейчас такие советы создаются и при местных исполнительных органах, и при центральных органах власти. Это и есть суть демократии, теперь общественные организации смогут влиять на формирование бюджетов и кадровую политику регионов, решения местной власти. Роль общественности возрастает и одновременно возрастает ответственность.

В заключение глава Гражданского альянса подчеркнул еще один важный постулат статьи Главы государства – призыв к повышению конкурентоспособности как страны в целом, так и каждого гражданина.

– Нам необходимо учиться, узнавать новое, перенимать передовой опыт, – считает Н. Еримбетов. – Каждый человек должен быть ответственным за свою судьбу. Надо работать над собой. Надо быть конкурентоспособными. Каждый из нас должен сегодня сказать себе «я сам отвечаю за свою жизнь».

Кроме того, он призвал средства массовой информации уделять больше внимания формированию положительного имиджа Казахстана. 

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