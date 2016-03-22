​Единство. Стабильность. Созидание

Партия «Нур Отан», которая, по предварительным данным ЦИК, одержала уверенную победу на прошедших выборах депутатов Мажилиса Парламента, организовала в Астане многотысячный Форум победителей.

Энергичным скандированием «Алга, Казахстан!», «Алга, «Нур Отан!», ­«Нурсултан, Казахстан!» встретили участники форума Председателя партии Нурсултана ­Назарбаева. Всего в форуме приняли участие более 10 тыс. человек, среди которых члены республиканского и региональных предвыборных штабов «Нур Отана», доверенные лица, активисты, сторонники политического объединения, члены молодежного крыла «Жас Отан», звезды казахстанской эстрады и другие.

В своем обращении Президент поздравил всех с победой партии «Нур Отан» на выборах в Мажилис.

– Явка на состоявшихся выборах превысила 77%, около 82% казахстанцев отдали свои голоса в пользу партии «Нур Отан». Это является рекордным показателем для нашей страны. Мы продемонстрировали всему миру, что в нашей республике проходят открытые, прозрачные, справедливые выборы, по результатам которых в Парламенте работает многопартийная система. Выражаю благодарность представителям иностранных и казахстанских средств массовой информации, которые тщательно освещали ход проведения выборов, представив их мировому сообществу. Это великое достижение нашей демократии в год 25-летия Независимости страны. В связи с этим хочу поблагодарить членов республиканского и региональных штабов, всех участников предвыборной деятельности, которые дошли до каждого избирателя, разъяснили нашу политику и вдохновили людей на единство и будущие свершения. Спасибо всем казахстанцам за поддержку нашего курса. Они показали, что мы едины и способны преодолеть любые трудности, сделать процветающим наш Казахстан, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также обратился к казахстанской молодежи:

– Мой наказ будущему поколению – сохранить единство, сплоченность нашего народа. Мы заложили спокойствие и согласие, чтобы Казахстан процветал, развивался и пользовался уважением во всем мире. Все это мы делаем для молодых казахстанцев.

В завершение Президент Казахстана поздравил всех жителей страны с праздником Наурыз, пожелав благополучия и счастья.

«Нур Отан» одержала победу в конкурентной борьбе. Всем партиям были предоставлены равные возможности для проведения агитационной кампании. Членами Республиканского предвыборного штаба проведены сотни встреч с избирателями во всех регионах страны, в ходе которых были разъяснены основные направления предвыборной программы партии.

– Проводить предвыборную кампанию нам было проще, поскольку мы видели всемерную поддержку казахстанцев вашей политики, – обратился заместитель Председателя партии Аскар Мырзахметов к Главе государства. – И результаты выборов – яркое свидетельство этому. Мы хотим поздравить всех с этой победой и заверить, что «нуротановцы» приложат все усилия для реализации поставленных задач.

От имени молодежи партию-победителя поздравила председатель Координационного совета молодежных объединений АНК Павлодарской области Элина Паули.

– Я – ровестница Независимости. И я благодарю судьбу за то, что родилась в наше великое время в нашей великой стране. Потому что 25 лет своей жизни я видела только развитие, подъем, мир, единство и согласие. Именно поэтому мы проголосовали за партию Лидера нации, – сказала Элина, вызвав бурные аплодисменты зала.

Также в ходе форума выступил ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, который напомнил, что в то время, когда в мире более миллиарда человек находятся в состоянии войны, тысячи ежедневно вынуждены покидать родные дома, миллионы остаются без работы, мы в Казахстане живем в мире и достатке.

От имени самого большого коллектива железнодорожников страны с блестящей победой партии “Нур Отан” поздравил помощник машиниста Кызылординского эксплуатационного локомотивного депо Геннадий Шиповских.

– Нас более 150 тысяч, а с семьями – почти миллион, и все мы проголосовали за “Нур Отан”, – сказал Геннадий. – Сегодня из-за мирового кризиса предприятия многих стран приостановили свое производство, сокращаются рабочие места. Благодаря вам, Нурсултан Абишевич, мы уверены в будущем. Предстоящие годы для нас наполнены планами и проектами, строительством новых дорог, реализацией программы «Нұрлы жол». Мы связываем будущее с сильным Лидером, сильной партией. Для нас «Нур Отан» – локомотив развития страны!

Форум победителей завершился праздничным концертом звезд казахстанской эстрады и зрелищным шоу. Восторг молодежи вызвали яркие выступления Кайрата Нуртаса, Жанар Дугаловой, Кайрата Байкенова с группой «Формат», этно-рок колектива “Алашулы”. Во второй части концерта прозвучали старые добрые песни в исполнении Сундета Байгожина, Мадины Садвакасовой и других звезд эстрады.

Гостями форума также стали всеми любимые члены партии «Нур Отан» – спортсмены Илья Ильин, Александр Винокуров, Серик Сапиев, а также общественные деятели и члены АНК. Отметим, что подобные форумы состоялись во всех регионах страны.