Единство в многообразии – в ОБСЕ рассказали о принципах межэтнического согласия в Казахстане

Культура и общество

Равенство прав, уважение к культурному многообразию и доступность социальной защиты независимо от национальной принадлежности лежат в основе общественного согласия в Казахстане

О том, как эти принципы реализуются на практике и какую роль играют в укреплении межэтнических отношений, на девятой сессии проходящей в Варшаве Конференции ОБСЕ по человеческому измерению рассказала депутат Курултая Зульфия Байсакова, сообщает Kazpravda.kz

Депутат подчеркнула, что подлинное равенство не исчерпывается закрепленными в Конституции правами. Его практическое значение заключается в том, чтобы каждый человек мог воспользоваться этими правами и получить поддержку в сложной жизненной ситуации.

Отдельное внимание Байсакова уделила казахстанской модели межэтнического согласия, основанной на равноправии, взаимном уважении и сохранении культурной самобытности. В стране, где проживают представители более 120 этносов, эти принципы имеют особое значение для общественной стабильности и единства.

Еще одним механизмом участия различных этнических сообществ в общественной жизни стал Қазақстан Халық Кеңесі. Из 126 членов нового института 42 выдвинуты этнокультурными объединениями. По словам Байсаковой, такое представительство позволяет учитывать интересы различных этносов при обсуждении вопросов общенационального значения и укреплять диалог между обществом и государством.

При этом особого внимания, подчеркнула депутат, требуют права малочисленных этнических сообществ, включая рома и синти. Согласно приведенным ею официальным данным, в Казахстане проживают около 4,4 тысячи представителей этноса рома. В этой связи депутат подчеркнула важность дальнейшего взаимодействия с этнокультурными объединениями, развития правового просвещения и поддержки общественных инициатив, объединяющих людей через образование, культуру и совместную деятельность.

«Принятие различий при одинаковом уважении к правам каждого человека – основной принцип недискриминации», – заключила Зульфия Байсакова.
 

#права человека #ОБСЕ #этнос

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