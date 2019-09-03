​Единство в многообразии

В столичном Доме дружбы прошла встреча заместителя Председателя АНК – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента Жансеита Туймебаева с верховным комиссаром по делам нацио­нальных меньшинств (ВКНМ) ОБСЕ Ламберто Заньером.

Жансеит Туймебаев поблагодарил представителя ОБСЕ за интерес к казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Он напомнил, что формироваться она начала с первых лет независимости страны, а сама АНК была создана в 1995 году как консультативно-совещательный орган государства и общественных объединений этносов.

– Казахстанскую модель общественного согласия и общенационального единства часто называют «ООН в миниатюре». Она включает в себя 5 базовых принципов – консолидирующая роль казахского народа, единство, толерантность и ответственность, развитие культуры и языков, этноконфессиональное и культурно-языковое много­образие. Стандарты национальной политики определены Конституцией, в которой 11 статей посвящены вопросам межэтнических отношений. В соответствии с Декларацией ООН о правах этнических, религиозных, языковых меньшинств, они обеспечивают их равенство независимо от со­циальной, расовой, этнической принадлежности и религиозного вероисповедания, – подчеркнул зампред АНК.

Рассказывая о подходах нашей страны к построению гармоничных взаимоотношений и гражданского единства в полиэтничном и поликонфессиональном обществе, он также проинформировал о принципах деятельности АНК, ее структуре, институтах и механизмах. Жансеит Туймебаев также отметил, что в Мажилисе Парламента страны ассамблея имеет гарантированное представительство – от нее в каждый созыв избираются 9 депутатов. Кроме того, по его словам, 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом представительства этнокультурных интересов.

Обращаясь к Ламберто Заньеру, зампред АНК обратил внимание, что ранее посещавшие Казахстан верховные комиссары по делам национальных меньшинств ОБСЕ давали высокую оценку проводимой нашей страной политике в области межнационального и межконфессионального согласия и защите прав национальных меньшинств, а также отметил плодотворный опыт сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ в вопросах реализации гармоничной национальной политики.

– Мы готовы с вами сотрудничать во всех сферах деятельности в рамках полномочий вашего мандата и наших функциональных обязанностей, – подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ отметил, что знает о большой работе, проделанной Казахстаном для создания действительно успешной модели межэтнического согласия и единства. Он подчеркнул, что в современных условиях подобный опыт имеет особое значение, поскольку внутренняя стабильность в обществе создает благоприятную среду для устойчивого развития государства.

Ламберто Заньер отметил, что для создания таких условий нет единого рецепта – всегда нужно учитывать множество социально-политических, экономических факторов. Неизменно важными являются обеспечение многообразия в обществе как его исключительно сильной стороны и одновременно защита компонентов его идентичности. По его мнению, одним из таких компонентов является государственный язык страны, поэтому так важно уделять самое пристальное внимание его изучению.

В целом он отметил высокий уровень сотрудничества, который сложился у офиса ВКНМ с Казахстаном и, в частности, с ассамблеей. И есть готовность к продолжению плодотворной совместной работы, развитию и распространению позитивного опыта.

Помимо презентации Казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана ­Назарбаева в ходе встречи также были представлены Таллиннские рекомендации по национальным меньшинствам и медиа в цифровую эпоху ВКНМ. Также Ламберто Заньер ознакомился с деятельностью Дома дружбы и этнокультурных объединений Нур-Султана.