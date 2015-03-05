Единство в многообразии

Любовь ДОБРОТА, Шымкент
фото автора
На ней представлена документальная фотолетопись становления уникального института, позволяющего представителям разных этносов участвовать в жизни общей Родины – Казахстана. За годы независимости страны АНК, создание которой было инициировано Президентом Нурсултаном Назарбаевым, проделала колоссальную работу по поддержанию и укреплению межнационального мира и согласия.
– Ассамблея стала важным объединяющим звеном, способствующим взаимопроникновению культур и открытому общению всех казахстанцев, – отметил председатель Южно-Казахстанского армянского культурного центра «Наири» Наири Мовсисян. – Полиэтничность нашей страны – главное богатство. Переплетение культур и языков, многообразие обычаев и традиций наполняют жизнь особым колоритом, воспитывают толерантность и стремление познать культуру других народов.
Областная ассамблея Южного Казахстана представляет национальные интересы 108 этносов, проживающих в регионе, координирует работу 20 областных и 51 районного нацио­нального культурного центра. Все они проводят огромную работу по пропаганде нацио­нального искусства и культуры, изучению языка и консолидации общества. Многие моменты этой многогранной работы как раз и запечатлены в работах местных фотографов и представлены на выставке.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]