Единство – залог устойчивого развития

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Дмитрий Останькович, заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства обратился к казахстанцам с традиционным Посланием.

Фото: Акорда

В своем выступлении «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент обозначил масштабные цели и перспективы, связанные с развитием экономики, инфраструктуры, науки, образования и технологий. 

При этом в Послании стратегическое видение будущего сочетается с конкретными задачами, которые предстоит решать уже сегодня. Речь идет не только об экономическом развитии и модернизации инфраструктуры, но и о повышении качества государственного управления, совершенствовании социальной политики, развитии науки и образования, внедрении искусственного интеллекта и новых технологий.

Лично для меня главный посыл обращения воплотился в необходимости укреп­лять государственность через единство общества, ответственность каждого граж­данина и конкретную созидательную работу. Считаю, что единство и общественное согласие – не просто важные общественные ценности, а необходимое условие развития государства. В современном мире, где нарастают глобальные противоречия и неопределенность, внутреннее взаимопонимание приобретает особое значение. Если общество разобщено, если люди не доверяют друг другу и не чувствуют общей ответственности за будущее страны, реализовывать масштабные преобразования становится значительно сложнее. Именно на эту взаимосвязь обратил внимание Глава государства.

При этом единство не означает, что все должны мыслить одинаково или придерживаться одного мнения. Казахстан – многонациональная страна, в которой живут представители разных этносов и культур, звучат разные языки и бережно сохраняются самобытные традиции. Наше богатство заключается в том, что мы можем оставаться разными, сохраняя при этом общую гражданскую идентичность и уважение друг к другу. Нас объединяют Родина, общая история, ответственность за настоящее и будущее Казахстана.

Единство становится по-настоящему прочным лишь тогда, когда человек чувствует себя частью единого общест­ва, понимает, что его труд востребован, его голос услышан, а его будущее связано с будущим страны. Это и есть тот социальный фун­дамент, на котором можно строить сильное, современное и устойчивое государство.

Особого внимания заслуживает мысль о том, что будущее страны определяется не только государственными решениями, но и ежедневным трудом граждан. Важно не просто ставить перед собой амбициозные цели, но и добиваться их реализации, ответственно относиться к своему делу, уважать закон и понимать свою роль в развитии страны.

Принципиально важно, что обозначенные в Послании направления рассматриваются как части единой системы. Современная экономика невозможна без образованных и инициативных граждан, технологический прогресс – без науки, а устойчивое развитие – без общественного доверия и ответственности. Поэтому Пос­лание Главы государства я воспринимаю прежде всего как программу конкретных действий, требующую последовательной и согласованной работы государственных органов, профессионального сообщества и всего общества. Только объединяя усилия и осознавая общую ответственность за будущее страны, мы сможем обеспечить поступательное развитие Казахстана и достойную жизнь его граждан.

#Послание Президента #Халық кеңесі

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