Единством и дружбой сильны Свежий выпуск 948 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Гран-при акима города получил Куаныш Шарманов (Павлодар). Первое место занял Рауан Кайдаров (Экибастуз), второе – Алмагуль Жугунусова (Экибастуз), третье – у Абзала Кабдыраш (Актогайский район).

В связи с празднованием юбилейных дат в Казахстане были определены победители в номинациях: «550 лет образования Казахского ханства» – Бейбут Бужен (Актогайский район), «70-летие Великой Победы» – Алтынбек Максатхан (Качирский район), «20-летие Конституции РК» – Ардакерей Кап (Павлодар), «20-летие Ассамблеи народа Казахстана» – Кайролла Хафиз (Щербактинский район). Всем участникам вручены памятные подарки, а сам айтыс показал многообразие талантов народных исполнителей и то, как сохраняются и развиваются национальные традиции устного и музыкального творчества.



