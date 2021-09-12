Общество
Единую для всех семей Казахстана ценность назвала министр
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем семьи, передает Kazpravda.kz.   

"От всей души поздравляю всех с замечательным праздником – Днем семьи! За короткое время этот день стал поистине общенародным праздником, ведь семья – это опора государства, суть и соль любого общества. Можно с уверенностью говорить, что за 30 лет Независимости институт семьи в нашей стране развивается поступательно, государство уделяет этому направлению большое внимание. В нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе, которое позволяет сохранять и развивать культуру и традиции каждой нации, есть уникальная ценность, общая для всех семей. Это единство и мир, толерантность и стабильность. Особенно важно это в воспитании молодого поколения. Вчера мы наградили победителей Республиканского национального конкурса "Мерейлі отбасы". Это образцовые семьи, которые являются будущим нашей страны, воспитывающие будущих достойных граждан нашей страны. С Днем семьи! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!" – написала министр в Facebook.

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