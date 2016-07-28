Единую республиканскую сеть АЗС создадут в Казахстане

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В Казахстане будет создана единая республиканская сеть автозаправочных станций под одним брендом, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проект, над которым мы работали в течение года, это – создание самой крупной республиканской сети путем объединения мелких АЗС под одним брендом. Как пришла эта идея? Год назад мы планировали приобрести пять АЗС в регионе. В процессе изучения данного рынка выяснилось, что многие АЗС имеют ряд проблем как технического характера, так и финансового. Конечно, внешний вид АЗС тоже оставляет желать лучшего. Все эти факторы влияли на то, что у населения отсутствовало доверие к таким АЗС.
Мы, проработав данный вопрос, объездили регионы. Многие владельцы АЗС приняли такую идею с воодушевлением, поддержали нас. Два дня назад у нас было 230 АЗС, буквально вчера еще 70 подписали с нами договор. Теперь у нас уже около 300 АЗС в нашей сети", – сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций управляющий директор ТОО "КНПЗ" Даулет Калеханов.
Кроме этого, по его словам, будет проведена модернизация АЗС.
"Следующий наш шаг – модернизация АЗС. Мы живем в современном мире, поэтому мы должны идти в ногу со временем. Допустим, сегодня большую популярность приобретают электромобили. Мы планируем на трассах республиканского значения оборудовать автозаправочные станции блоками по подзарядке электромобилей, также и газозаправочными станциями", – рассказал Калетаев, отметив, что к этому будут привлекаться казахстанские предприниматели.
"В процессе мы планируем создать около 1 200 рабочих мест, также приобрести мобильные лаборатории, которые будут проверять качество на этих АЗС. В течение пяти лет у нас инвестиции составят около $50 миллионов. Это как наши собственные средства, так и средства различных финансовых институтов. Для модернизации и для инвестиций у нас имеется пять моделей – это совместная деятельность, продажа франшизы, залог АЗС, аренда и выкуп АЗС", – сказал Калетаев.
Наряду с этим, для автолюбителей создается мобильное приложение.
"Талоны, скидочные и заправочные карты останутся в прошлом. С мобильным приложением вы сможете заправляться безналично, с помощью штрихкода. Допустим, вы выехали из дома, забыли бумажник. Возвращаться далеко и нет времени. Поэтому вы можете позвонить другу, который на ваш мобильный телефон закинет литры, и вы можете без проблем заправиться", – рассказал Калетаев.