Единую сеть волонтёров создадут в СНГ

В странах Содружества Независимых Государств будет создана единая сеть волонтёров. В планах открытие фонда для финансирования молодёжных проектов и специального окна для рассмотрения обращений в рамках Евразийского Экономического союза. Об этом стало известно на Молодёжном форуме СНГ и ЕАЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Форум завершил свою работу в Кыргызстане. Одна из широко обсуждаемых тем на пространстве форума - возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС. Только эта панельная дискуссия охватила примерно 50 человек. Всего участников - несколько сотен.

"Как выяснилось, Казахстан, оказывается на передовой среди новшеств, как мер государственной поддержки, так и развития частного предпринимательства. И те же кыргызские коллеги активно делились своим опытом работы на международных площадках различных у себя в стране, но при этом рассказывали о своем опыте работы именно с Казахстаном, допустим, на той же площадке МФЦА и "Астана Хаб". Нам есть, чем гордиться и что показать", - поделился заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Тимур Жаркенов.

Также положительные отзывы получила программа молодежного кадрового резерва в Казахстане. Что касается предпринимателей, то, по словам участников форума, в разных странах они сталкиваются с одинаковыми вызовами. Это нехватка навыков на этапе старта бизнеса, отсутствие доступа к финансированию. Задача форума - в том числе найти совместные решения этих проблем.

"Сегодняшний форум даёт много возможностей предпринимателям в том плане, что открываются новые рынки. В связи с последними событиями, то, что в мире происходит. С российского рынка многие уходят. С Казахстаном мы работаем очень активно, но сейчас хочется пробиться на российский рынок тоже", - сказал предприниматель из Кыргызской Республики Мады Толомушов.

Молодежный форум проходил параллельно с заседанием Евразийского межправительственного совета. Два мероприятия пересеклись накануне утром. Во время делового завтрака представители молодёжи обсудили свои идеи с заместителями глав правительств стран-участниц.

"Я, как представитель комиссии, председатель коллегии ЕЭК, вижу свою главную задачу - это выстроить коммуникации", - заявил председатель Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаил Мясникович.

Делегат из Армении Айк Арутюнян предложил рассмотреть возможность создания в рамках ЕАЭС Фонда академической мобильности, в рамках которого рассмотреть возможность проведения академического обмена обучающимися, а также молодых ученых и преподавателей.

Таким образом, повысится качество образования и культурных сетей молодежи на пространстве ЕАЭС и СНГ, считают участники.

Тема образования стала одной из ключевых на площадке форума.

"Сегодня большой вопрос встал по поводу профтехобразования. И решили, что все страны СНГ, и особенно молодежь и правительство, будут прилагать усилия к тому, чтобы профтехлицеям и профтехобразовательным учреждениям будет создана какая-то сеть, и они пригласят всех предпринимателей, для того, чтобы создавать рынок таких профессий", - сообщил министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР Азамат Жаманкулов.

Еще одна инициатива, прозвучавшая на форуме - создание единой сети волонтеров СНГ. Волонтерство, уверены участники, новая и действенная форма гражданской активности, а значит, требует расширения связей.

Также в рамках ЕАЭС планируют создать фонд для финансирования молодежных проектов в разных сферах, с грантами и инвестициями. К слову, некоторые участники смогли получить финансирование уже сегодня.