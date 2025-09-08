В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что на качество прогнозирования и эффективность решений в сфере регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие системы централизованного учета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Касым-Жомарта Токаева, Правительству предстоит внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

«Наглядный пример – город Астана. Только за последние 3 года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, в том числе в прошлом году – почти на 100 тысяч. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей, при официальной численности в 1,5 миллиона человек. Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов», – пояснил Президент.

Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города. Он привел данные, что начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7 000 квартир, из них многодетным семьям было выдано 1 380 квартир, детям-сиротам – 835, людям с особыми потребностями – 665 квартир.

«На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди естественно тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы», - говорит он.

Кроме того, данная ситуация сопровождается серьезными проблемами.