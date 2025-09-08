Токаев об Астане: Требуются кардинальные меры

Президент
127
Дана Аменова
специальный корреспондент

В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что на качество прогнозирования и эффективность решений в сфере регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие системы централизованного учета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: архив КП

По словам Касым-Жомарта Токаева, Правительству предстоит внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

«Наглядный пример – город Астана. Только за последние 3 года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, в том числе в прошлом году – почти на 100 тысяч. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей, при официальной численности в 1,5 миллиона человек. Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов», – пояснил Президент.

Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города. Он привел данные, что начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7 000 квартир, из них многодетным семьям было выдано 1 380 квартир, детям-сиротам – 835, людям с особыми потребностями – 665 квартир.

«На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди естественно тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы», - говорит он.

Кроме того, данная ситуация сопровождается серьезными проблемами.

«В разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню. Школьная инфраструктура в городе уже работает на пределе возможностей – ежегодно требуется строительство до 15 новых школ. Сохраняется дефицит койко-мест и перегруженность поликлиник. Акимат вместо создания условий для опережающего развития города вынужден направлять значительные ресурсы на социальные расходы, которые в городском бюджете уже занимают 60 процентов. Для исправления ситуации требуются кардинальные меры. Нужно срочно провести детальный анализ причин миграционного оттока из регионов в столицу, принять решения, направленные на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране. Следует внедрить принцип «деньги идут за гражданами», перераспределить финансирование социальных обязательств регионов», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #цифровизация #миграция #учет #потоки

