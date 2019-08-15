​Единым фронт-офисом

597
Фарид Юмашев

Механизм работы с инвесторами отныне представляет собой трех­уровневую структуру, включая фронт-офисы внешнего, центрального и регионального уровней. За нацкомпанией зак­репляется ряд функций, таких как осуществление официальных контактов и переговоров от имени Правительства РК, консалтинг и презентация инвестиционных возможностей республики, содейст­вие в решении вопросов, возникающих в ходе инвестиционной деятельности.

– Случаются ситуации, когда процедура получения тех или иных государственных услуг не всегда понятна иностранным инвесторам, – поясняет заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh invest» Биржан Канешев. – Принцип «одного окна» призван обеспечить доступность информации и прозрачность процедур, поддержку зарубежных бизнесменов на всех этапах реализации их инвестиционных проектов, единую точку для контакта инвес­торов с государством.

К слову, внешним уровнем по предос­тавлению госуслуг для инвесторов станут заграничные учреждения Казахстана, а также зарубежные представительства, ответственные за продвижение инвестиционной политики страны. На региональном уровне услуги инвес­торам будут оказывать специализированные фронт-офисы, действую­щие по принципу «одного окна». В них будут работать специалисты местных исполнительных органов, ЦОНов, РПП «Атамекен», ФРП «Даму», социально-предпринимательских корпораций (СПК), миграционных, таможенных и налоговых органов, а также предприятий-монополистов.

Как отмечают эксперты, принятие данных нововведений позволит усовершенствовать порядок деятельности госорганов, работающих по принципу «одного окна», упростит процесс получения инвесторами государственных и иных услуг, а значит, улучшит инвестиционный

климат Казахстана.

По информации пресс-службы АО «НК «Kazakh invest», компания является подведомственной организацией Министерства иност­ранных дел РК. Выступая в роли «единого переговорщика» от имени Правительства РК, она обеспечивает полный спектр услуг по сопровож­дению инвес­тиционных проектов, включая регистрацию, получение различных разрешений и согласований, необходимых для осуществления успешной инвестиционной деятельности в республике.

