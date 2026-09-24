Единый цифровой адвокат FinOtinish появился в Казахстане для клиентов банков

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР запустило в пилотном режиме цифровую платформу FinOtinish для подачи и рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, сообщает Kazpravda.kz

Платформа направлена на совершенствование взаимодействия финансовых организаций с потребителями и развитие принципов добросовестного поведения и ответственного кредитования.

FinOtinish предоставляет потребителям единый цифровой канал взаимодействия с финансовыми организациями. Через платформу можно направить обращение, отслеживать статус и сроки его рассмотрения. Поступившее обращение автоматически направляется в соответствующую финансовую организацию. Если вопрос не урегулирован, обращение может быть передано банковскому омбудсману в рамках его компетенции.

«Мы последовательно смещаем акцент с реагирования на наступившие нарушения на их предупреждение. Прозрачное прохождение обращения – это не только удобство для гражданина, но и источник ранних сигналов о системных проблемах в продуктах и процессах взаимодействия финансовых организаций с клиентами. Показательно, что инициатива по созданию такого канала исходит от самого финансового рынка: это отражает изменение отношения участников к работе с клиентскими обращениями», – отметил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов.

На первом этапе FinOtinish запускается в пилотном режиме с участием четырех банков – АО «Фридом Банк Казахстан», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Alatau City Bank». По итогам пилота планируется поэтапное подключение других банков и расширение доступности платформы для потребителей.

Использование платформы для потребителей финансовых услуг является добровольным и бесплатным. При этом права потребителей на обращение в Агентство через систему «e-Otinish» к банковскому омбудсману или в суд сохраняются в полном объеме.

Формируемая платформой обезличенная аналитика по обращениям в дальнейшем будет использоваться Агентством в рамках поведенческого надзора.