ЕДИНЫЙ ЛИДЕР - ЕДИНЫЙ НАРОД - ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

Мир и согласие в нашей стране можно назвать базовым условием для реализации долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050». Не случайно темой ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана в нынешнем году стал тезис, который, безусловно, разделяет большинство казахстанцев: «Один народ – одна страна – одна судьба».

Как сказал Президент Нурсултан Назарбаев: «Мы можем так утверждать, потому что «один народ» – это единые для всех национальные интересы. «Одна страна» – это наша единая для всех Родина. «Одна судьба» – это трудности и победы, которые мы прошли вместе!»

Но миссия ассамблеи с учетом новых задач расширяется, и ответственность ее будет только возрастать. Именно поэтому АНК сегодня рассматривается как общеграж­данский, надполитический и общенародный институт. В условиях глобальных вызовов адекватный ответ наша страна сможет дать только при условии сохранения нашего культурного кода: языка, традиций, ценностей.