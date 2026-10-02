Единый механизм решения задач в области ИИ в промышленности создадут в Казахстане

Глава государства провел третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным продвигать промышленные DeepTech-проекты и формировать сильные технологические команды. По его словам, для решения индустриальных задач необходимо создавать сильные команды, объединяющие представителей научного сообщества, технологических компаний и экосистемы стартапов.
«Следует также активно использовать механизм AI Challenge, привлекая к работе цифровых кочевников и талантливую молодежь. Формат должен быть адаптирован к специфике каждой задачи – от открытого отбора команд и формулировки задач до проверки полученных решений в реальных производственных условиях. Команды должны получить доступ к необходимым данным, вычислительным ресурсам и производственной инфраструктуре. При этом заказчик должен оставаться вовлеченным на каждом этапе процесса.
Результаты необходимо тестировать в реальных производственных условиях. В то же время следует признать, что промышленные проекты в области ИИ и DeepTech требуют значительных затрат времени и ресурсов, особенно на ранних этапах, когда технологические риски остаются высокими, а коммерческая жизнеспособность еще не доказана. Правительство должно содействовать снижению первоначальных рисков и созданию условий для привлечения частного капитала. В дальнейшем перспективные проекты следует развивать преимущественно на рыночной основе», – заметил Глава государства.
По словам Президента, программа AI-Sana должна быть более тесно привязана к реальным задачам промышленности, с тем чтобы молодые таланты получали практический опыт в области модернизации экономики. Правительству поручено создать единый механизм решения задач в области применения искусственного интеллекта в промышленности – от подбора подходящей команды до тестирования и оценки экономического эффекта.
Он подчеркнул важность создания четкого и оптимального механизм масштабирования проверенных решений.
«Многие перспективные решения успешно проходят стадию пилотных проектов, но затем застревают вследствие дополнительных согласований, повторных испытаний, чрезмерно сложных процедур закупок и нормативных ограничений. Это затягивает экономическую отдачу для предприятий и ограничивает рыночные возможности для разработчиков. Должен быть четкий механизм коммерческого внедрения эффективных решений. Нет необходимости повторять полный цикл испытаний на каждом предприятии, если там имеются схожие производственные условия. Особое внимание следует уделять отечественным решениям, продемонстрировавшим свою эффективность. Настоятельно рекомендую Правительству разработать механизм ускорения перехода от успешных промышленных пилотных проектов к коммерческому внедрению и дальнейшему масштабированию. Необходимо устранить излишние барьеры для реализации решений с доказанной экономической пользой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.