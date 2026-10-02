Единый механизм решения задач в области ИИ в промышленности создадут в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

Глава государства провел третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным продвигать промышленные DeepTech-проекты и формировать сильные технологические команды. По его словам, для решения индустриальных задач необходимо создавать сильные команды, объединяющие представителей научного сообщества, технологических компаний и экосистемы стартапов.

«Следует также активно использовать механизм AI Challenge, привлекая к работе цифровых кочевников и талантливую молодежь. Формат должен быть адаптирован к специфике каждой задачи – от открытого отбора команд и формулировки задач до проверки полученных решений в реальных производственных условиях. Команды должны получить доступ к необходимым данным, вычислительным ресурсам и производственной инфраструктуре. При этом заказчик должен оставаться вовлеченным на каждом этапе процесса.

Результаты необходимо тестировать в реальных производственных условиях. В то же время следует признать, что промышленные проекты в области ИИ и DeepTech требуют значительных затрат времени и ресурсов, особенно на ранних этапах, когда технологические риски остаются высокими, а коммерческая жизнеспособность еще не доказана. Правительство должно содействовать снижению первоначальных рисков и созданию условий для привлечения частного капитала. В дальнейшем перспективные проекты следует развивать преимущественно на рыночной основе», – заметил Глава государства.

По словам Президента, программа AI-Sana должна быть более тесно привязана к реальным задачам промышленности, с тем чтобы молодые таланты получали практический опыт в области модернизации экономики. Правительству поручено создать единый механизм решения задач в области применения искусственного интеллекта в промышленности – от подбора подходящей команды до тестирования и оценки экономического эффекта.

Он подчеркнул важность создания четкого и оптимального механизм масштабирования проверенных решений.

«Многие перспективные решения успешно проходят стадию пилотных проектов, но затем застревают вследствие дополнительных согласований, повторных испытаний, чрезмерно сложных процедур закупок и нормативных ограничений. Это затягивает экономическую отдачу для предприятий и ограничивает рыночные возможности для разработчиков. Должен быть четкий механизм коммерческого внедрения эффективных решений. Нет необходимости повторять полный цикл испытаний на каждом предприятии, если там имеются схожие производственные условия. Особое внимание следует уделять отечественным решениям, продемонстрировавшим свою эффективность. Настоятельно рекомендую Правительству разработать механизм ускорения перехода от успешных промышленных пилотных проектов к коммерческому внедрению и дальнейшему масштабированию. Необходимо устранить излишние барьеры для реализации решений с доказанной экономической пользой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #промышленность #совещание #ИИ

Популярное

Все
Глобальные вызовы и поиск решений
Состоялось бюро Курултая
От новых дорог до цифровых маршрутов
Путь к звездам
Архитекторы интеллектуальной нации
Возможность сказать спасибо
Медицина как философия
Приступили к приемке свеклы
Любовь к Родине начинается с отчего дома
Этапы эволюции института президентства
Медиаграмотность: все начинается с семьи
Новый формат общественного представительства
Чистота природы – чистота души
Зерновая отдача превысила прогнозы
Главный урок
А невеста все-таки нашлась!
Островский... за забором
Дефицит пастбищ снижается
Гвардеец Гулливер
В Астане строят электровозы пятого поколения
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Сталь, «цифра» и характер
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
В столице презентовали платформу AI Sport
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса
DosStar дарит праздник
Будущее ИИ в Казахстане
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Казахстан попал в Книгу рекордов Гиннесса и открыл универси…
Токаев: ИИ развивает мировые креативные индустрии
С огнем Прометея сравнил Токаев растущие возможности ИИ
Блестящий переговорщик: экс-замгенсека ООН Сергей Орджоники…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]