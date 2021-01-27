Единый оператор жилищного строительства получил новое название

Экономика
Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы НУХ "Байтерек"
Дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" переименована в АО "Казахстанская Жилищная Компания", передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу НУХ "Байтерек".

Официальная перерегистрация осуществлена в регистрирующем органе 26 января 2021 года.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, жилищный блок холдинга "Байтерек" был трансформирован путем объединения трех дочерних компаний – АО "Байтерек Девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" и АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - в Единого оператора жилищного строительства Казахстана.

8 июля 2020 года Президентом РК был подписан соответствующий Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ".

Единственным акционером АО "Казахстанская Жилищная Компания" остается холдинг "Байтерек" со 100% пакетом государственных акций. Объединенная компания продолжит работу в качестве Единого оператора жилищного строительства по следующим основным направлениям:

- выдача ипотечных займов;
- предоставление арендного жилья с последующим выкупом;
- кредитование застройщиков в рамках государственных программ;
- субсидирование кредитов частных застройщиков и ипотечных займов;
- финансирование строительства жилья и реализация инвестиционных проектов;
- гарантирования завершения жилищного строительства.

Таким образом, Казахстанская Жилищная Компания обеспечит дальнейшую реализацию государственных мер, направленных на рост обеспеченности качественным и комфортным жильем населения страны, в том числе путем оказания поддержки строительной отрасли, создания условий для сбалансированного роста спроса и предложений на рынке жилья и ипотечного кредитования.

Следует отметить, что 8 сентября 2020 года согласно постановлению Правительства РК №557 АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" был присвоен статус Единого оператора жилищного строительства.

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