​Единый переговорщик

В Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание совета директоров АО «Национальная компания Kazakh Invest».

В ходе заседания были рассмот-рены вопросы по улучшению инвестиционного климата в стране. В частности, заслушаны отчеты Kazakh Invest за II и III кварталы 2017 года, а также обсуждены и утверждены План работы и годовой бюджет на 2018 год.

Национальная компания Kazakh Invest создана по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева на базе Национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest. Согласно поставленным задачам, она призвана выступать в качестве единого переговорщика с целевыми транснациональными компаниями и крупными инвесторами от имени Правительства РК.

В рамках реализации основных задач за 2017 год компанией проведен ряд мероприятий по привлечению и сопровождению инвесторов. Среди них подготовка инвестиционных предложений, разработка и представление инвестиционного бренда за рубежом, оказание услуг по развитию специальных экономических и индустриальных зон РК, участие в международных форумах, мероприятия по продвижению экс­порта казахстанских товаров на внешние рынки и другие.