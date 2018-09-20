Единый сайт госорганов запустят в Казахстане

Общество
Фото: turaninfo.kz
Единый сайт государственных органов Казахстана планируется запустить в 2019 году. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Inform.kz.

"Министерством ведется работа по созданию единого сайта государственных органов. Если мы посмотрим, то очень много интернет-ресурсов госорганов дублируются: одна и та же информация о стране, наличие госсимволики и так далее. Поэтому нами предлагается такой апробированный подход – единый сайт для всех госорганов. И тогда мы сэкономим очень серьезные бюджетные средства, а госорганы будут поставлять нам только контент, информацию, которая будет размещена на этом сайте", – рассказал министр на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

По его словам, Казахстан перенимает опыт Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Он отметил, что удобный для граждан сервис "одного окна" даст возможность пользователю найти необходимую информацию на одном ресурсе. При этом создание единого сайта сократит почти в два раза расходы, ежегодно выделяемые на разработку и сопровождение информационных ресурсов, а также обеспечит унификацию информации, размещаемой сегодня государственными органами на своих официальных интернет-ресурсах.

"Скажу больше, нам, как Министерству информации и коммуникаций, будет удобно пропагандировать, рекламировать, говорить, что вся информация находится на одном сайте и на всех ресурсах показывать этот сайт. Для реализации проекта, конечно, потребуется время, изменение законодательства, проработка дизайна, структуры, контента, но по итогам мы ожидаем значительных результатов", – подчеркнул он.

Планируется в течение 2019 года перевести на единую платформу интернет-ресурсы центральных госорганов, в течение 2020 года – местных исполнительных органов.

По данным министра, Закон "О доступе к информации" требует, чтобы все центральные госорганы и их территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, включая областные управления, районные и сельские акиматы, должны иметь отдельные официальные интернет-ресурсы. На сегодня их около 300.

В то же время, рассказал Даурен Абаев, во время мониторинга этих ресурсов ежегодно выявляются одни и те же проблемы, которые влияют на качество открытости государственных органов и международные рейтинги.

"Характерными для государственных органов проблемами являются необновление размещенной информации либо ее неполнота, наличие неактивных ссылок, навигационная недоступность (любой переход должен быть обеспечен не более чем за три перехода по интернет-ресурсу), некорректное отображение информации, нереализованный в полной мере функционал для слабовидящих людей, отсутствие всей требуемой информации в версиях на казахском и английском языках. Ежегодно государственными органами производится закуп услуг на комплексную поддержку (хостинг, контент, серверное оборудование, программное обеспечение) и развитие интернет-ресурсов, тратятся серьезные бюджетные средства", – проинформировал глава МИК.

Популярное

Все
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Певец из Семея установил национальный рекорд
Закон Республики Казахстан
ОДКБ: Новые подходы к обеспечению безопасности
Шах и мат сомнениям
Диалог по критически важным минералам
Ни пуха ни пера!
Подведены итоги республиканского проекта «Кітап оқып, тұлға боламын»
Впервые в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Когда металл работает на безопасность
Отдых без риска и тревог
Развивать кадровый потенциал
Вышел финальный трейлер фильма «Моана»
Конституция и экономика справедливости
Чисто там, где не сорят
Субсидии: предусмотреть – не значит выплатить
Очередники заселились в новые коттеджи
Более 900 горожан стали жертвами финпирамиды
В выходные дороги под особым контролем
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
Карметкомбинат модернизируется
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Мир насекомых и опасные трюки: журналистам показали закулисье шоу цирка Cirque du Soleil в Астане
Глава государства принял старшего советника Совета мира
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы

Читайте также

ООН: Почти каждый 70-й житель Земли - вынужденный переселен…
Сезон открыт!
Какие ми-ми-мишки!
Субсидии: предусмотреть – не значит выплатить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]