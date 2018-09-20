Единый сайт госорганов запустят в Казахстане

Единый сайт государственных органов Казахстана планируется запустить в 2019 году. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Inform.kz.
"Министерством ведется работа по созданию единого сайта государственных органов. Если мы посмотрим, то очень много интернет-ресурсов госорганов дублируются: одна и та же информация о стране, наличие госсимволики и так далее. Поэтому нами предлагается такой апробированный подход – единый сайт для всех госорганов. И тогда мы сэкономим очень серьезные бюджетные средства, а госорганы будут поставлять нам только контент, информацию, которая будет размещена на этом сайте", – рассказал министр на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.
По его словам, Казахстан перенимает опыт Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Он отметил, что удобный для граждан сервис "одного окна" даст возможность пользователю найти необходимую информацию на одном ресурсе. При этом создание единого сайта сократит почти в два раза расходы, ежегодно выделяемые на разработку и сопровождение информационных ресурсов, а также обеспечит унификацию информации, размещаемой сегодня государственными органами на своих официальных интернет-ресурсах.
"Скажу больше, нам, как Министерству информации и коммуникаций, будет удобно пропагандировать, рекламировать, говорить, что вся информация находится на одном сайте и на всех ресурсах показывать этот сайт. Для реализации проекта, конечно, потребуется время, изменение законодательства, проработка дизайна, структуры, контента, но по итогам мы ожидаем значительных результатов", – подчеркнул он.
Планируется в течение 2019 года перевести на единую платформу интернет-ресурсы центральных госорганов, в течение 2020 года – местных исполнительных органов.
По данным министра, Закон "О доступе к информации" требует, чтобы все центральные госорганы и их территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, включая областные управления, районные и сельские акиматы, должны иметь отдельные официальные интернет-ресурсы. На сегодня их около 300.
В то же время, рассказал Даурен Абаев, во время мониторинга этих ресурсов ежегодно выявляются одни и те же проблемы, которые влияют на качество открытости государственных органов и международные рейтинги.
"Характерными для государственных органов проблемами являются необновление размещенной информации либо ее неполнота, наличие неактивных ссылок, навигационная недоступность (любой переход должен быть обеспечен не более чем за три перехода по интернет-ресурсу), некорректное отображение информации, нереализованный в полной мере функционал для слабовидящих людей, отсутствие всей требуемой информации в версиях на казахском и английском языках. Ежегодно государственными органами производится закуп услуг на комплексную поддержку (хостинг, контент, серверное оборудование, программное обеспечение) и развитие интернет-ресурсов, тратятся серьезные бюджетные средства", – проинформировал глава МИК.
"Министерством ведется работа по созданию единого сайта государственных органов. Если мы посмотрим, то очень много интернет-ресурсов госорганов дублируются: одна и та же информация о стране, наличие госсимволики и так далее. Поэтому нами предлагается такой апробированный подход – единый сайт для всех госорганов. И тогда мы сэкономим очень серьезные бюджетные средства, а госорганы будут поставлять нам только контент, информацию, которая будет размещена на этом сайте", – рассказал министр на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.
По его словам, Казахстан перенимает опыт Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Он отметил, что удобный для граждан сервис "одного окна" даст возможность пользователю найти необходимую информацию на одном ресурсе. При этом создание единого сайта сократит почти в два раза расходы, ежегодно выделяемые на разработку и сопровождение информационных ресурсов, а также обеспечит унификацию информации, размещаемой сегодня государственными органами на своих официальных интернет-ресурсах.
"Скажу больше, нам, как Министерству информации и коммуникаций, будет удобно пропагандировать, рекламировать, говорить, что вся информация находится на одном сайте и на всех ресурсах показывать этот сайт. Для реализации проекта, конечно, потребуется время, изменение законодательства, проработка дизайна, структуры, контента, но по итогам мы ожидаем значительных результатов", – подчеркнул он.
Планируется в течение 2019 года перевести на единую платформу интернет-ресурсы центральных госорганов, в течение 2020 года – местных исполнительных органов.
По данным министра, Закон "О доступе к информации" требует, чтобы все центральные госорганы и их территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, включая областные управления, районные и сельские акиматы, должны иметь отдельные официальные интернет-ресурсы. На сегодня их около 300.
В то же время, рассказал Даурен Абаев, во время мониторинга этих ресурсов ежегодно выявляются одни и те же проблемы, которые влияют на качество открытости государственных органов и международные рейтинги.
"Характерными для государственных органов проблемами являются необновление размещенной информации либо ее неполнота, наличие неактивных ссылок, навигационная недоступность (любой переход должен быть обеспечен не более чем за три перехода по интернет-ресурсу), некорректное отображение информации, нереализованный в полной мере функционал для слабовидящих людей, отсутствие всей требуемой информации в версиях на казахском и английском языках. Ежегодно государственными органами производится закуп услуг на комплексную поддержку (хостинг, контент, серверное оборудование, программное обеспечение) и развитие интернет-ресурсов, тратятся серьезные бюджетные средства", – проинформировал глава МИК.