Единый сельхозналог внедрят в Казахстане

Министерство сельского хозяйства РК будет вводить единый сельскохозяйственный налог. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев в ходе круглого стола по вопросам приоритетных направлений развития АПК на 2017-2021 годы в Сенате Парламента РК, передает Inform.kz.
"В части совершенствования налогообложения сельхозтоваропроизводителей министерство по предложению бизнеса будет проводить работы по введению единого сельхозналога (ЕСН). Такой режим налогообложения позволит упростить сложный налоговый учет для товаропроизводителей и, как следствие, приведет к снижению доначислений штрафов и пени со стороны налоговых органов", – пояснил Арман Евниев.
По его словам, это позволит сельхозтоваропроизводителям справляться с налоговым учетом без бухгалтера.
"То есть все должно быть просто, понятно, чтобы любой товаропроизводитель мог с этим справиться без отдельного содержания бухгалтера. Также есть барьеры по налогообложению сельхозкооперативов. Это и налогообложение внутренних транзакций, и вопросы исключения налогообложения прибыли сельхозкооперативов, распределяемой между его участниками", – добавил Арман Евниев.