Экономика
Единый сельхозналог внедрят в Казахстане
Министерство сельского хозяйства РК будет вводить единый сельскохозяйственный налог. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев в ходе круглого стола по вопросам приоритетных направлений развития АПК на 2017-2021 годы в Сенате Парламента РК, передает Inform.kz.

"В части совершенствования налогообложения сельхозтоваропроизводителей министерство по предложению бизнеса будет проводить работы по введению единого сельхозналога (ЕСН). Такой режим налогообложения позволит упростить сложный налоговый учет для товаропроизводителей и, как следствие, приведет к снижению доначислений штрафов и пени со стороны налоговых органов", – пояснил Арман Евниев.

По его словам, это позволит сельхозтоваропроизводителям справляться с налоговым учетом без бухгалтера.

"То есть все должно быть просто, понятно, чтобы любой товаропроизводитель мог с этим справиться без отдельного содержания бухгалтера. Также есть барьеры по налогообложению сельхозкооперативов. Это и налогообложение внутренних транзакций, и вопросы исключения налогообложения прибыли сельхозкооперативов, распределяемой между его участниками", – добавил Арман Евниев.

Популярное

Все
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Сложный статус Каракалпакстана
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
"Говорящие" артефакты городища Культобе
«Черные лебеди» КТК
Журналист должен быть готов ко всему
Важно для Казахстана и тюркского мира
Папа, заплати алименты…
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Трагедия на Тенгизе
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Да будет свет!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Сильнейшие среди любителей
Открытость и прозрачность
Тренд на дальнейший рост
Свести к минимуму
Отрар в эстафете достижений
Язык как инструмент успеха
Спорт объединяет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Закон Республики Казахстан
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Правительство , Экономика
Избыточные требования к бизнесу сократят в Казахстане
Экономика
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана …
Экономика
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об э…
Экономика
«Черные лебеди» КТК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]