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Едут кадры по «дорожной карте»

Светлана АБЕНОВА, Айгуль БИДАНОВА, Восточно-Казахстанская об
В первой половине дня официальные гости посетили город Риддер, где состоялось вручение ключей от нового 60-квартирного дома, построенного в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020», членам семей, переехавшим в Восточный Казахстан из трудоизбыточных регионов нашей страны. Первые переселенцы из Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областей, среди которых много учителей и врачей, а также представителей других специальностей, получили на новом месте не только жилье, но и работу.

В целом процесс переселения жителей вышеназванных регионов в рамках третьего направления «ДКЗ-2020» осуществляется в соответствии с потребностями конкретных работодателей. Созданная в ВКО Электронная карта переселения жителей из трудоизбыточных регионов выявила не одну тысячу вакансий на предприятиях и в организациях городов и районов области. Сегодня только в Риддере, имеющем статус одного из четырех моногородов ВКО, дефицит квалифицированных кадров составляет порядка 700 человек.

Использование Электронной карты переселения трудовых резервов в Восточный Казахстан, который является в настоящее время пилотным регионом, позволяет потенциальным претендентам получать исчерпывающую информацию о предоставлении жилья, наличии места для ребенка в детском саду, а также о возможности получить профессию или пройти переквалификацию в учебных заведениях системы ТиПО.

В новую квартиру заехала в этот день и семья учителя русского языка и литературы Олеси Грищенко из Мангистауской области. Решение о переселении в восточноказахстанский город Риддер, по словам женщины, пришло легко. Ведь главной причиной стало не только отсутствие собственной крыши над головой, но и безработный супруг. Теперь трудоустроен и он, старший из детей пошел в школу, а младшему предоставили место в детском саду.

В 2014 году с целью повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках «Дорожной карты занятости-2020» из республиканского бюджета выделено 24 млрд. тенге, из них Восточно-Казахстанской области – 6,2 млрд. В декабре первые 23 семьи переселенцев получили жилье и работу в горняцком городе Риддере.

– В рамках выполнения поручения Главы государства Правительством реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе образовательные в северных и восточных регионах страны, – подчеркнул вице-премьер Бердыбек Сапарбаев.

Члены делегации посетили Риддерский аграрно-технический колледж, где состоялась встреча со студентами учебных заведений, приехавшими из южных областей Казахстана в рамках социального проекта «Серпiн». Более 180 человек принял на обучение Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, еще 120 юношей и девушек из трудоизбыточных регионов поступили в средние специальные учебные заведения ВКО.

Тогжан Сабыс, студентка 1-го курса вышеназванного вуза, является одной из них – учится по государственному образовательному гранту на дефектолога и планирует после окончания университета начать трудовую био­графию на востоке страны.

Аким области Даниал Ахметов, обращаясь к участникам встречи, обратил внимание на то, что подобный инновационный проект реализуется впервые в истории нашего государства. Андрей Лазарев, управляющий директор по устойчивому развитию ТОО «Казцинк», пообещал ребятам, обучающимся в Риддерском аграрно-техническом колледже, что после его окончания у них будет максимум возможностей для карьерного роста на предприятиях компании.

Церемонию подписания трудовых договоров между работодателями и участниками переселения в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» предварил форум «Восточный Казахстан – благоприятный регион для проживания и демографического развития семьи». Министр здравоохранения и социальной защиты Тамара Дуйсенова в своем док­ладе рассказала о мерах, принимаемых Правительством по внедрению профессиональных стандартов, разрабатываемых отраслевыми ведомствами, во все основные сферы деятельности.

Следующим пунктом программы с участием Бердыбека Сапарбаева и членов правительственной делегации стало открытие в Усть-Каменогорске школы-интерната для одаренных в спорте детей. Стоимость проекта 1,5 млрд. тенге, из них 800 млн. тенге на его реализацию выделила группа компаний KAZ Minеrаls. Школа-интернат рассчитана на 320 юных спортсменов, а порядка 200 способных ребят из отдаленных регионов с 7-го по 11-й класс смогут жить в стенах уникального учебного заведения, оснащенного современными учебными классами, просторными спортивными и тренажерными залами, – учиться и тренироваться одновременно.

Поздравила подрастающую спортивную смену и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

– Я тоже когда-то окончила школу-интернат, но тогда были тяжелые времена. Не было у нас, к примеру, даже столовой, – рассказала ребятам гордость казахстанского спорта.

...Далее правительственная делегация побывала в Семее, где познакомилась с деятельностью медицинских учреж­дений города, посетив частную консультативно-диагностическую клинику № 3, региональный онкологический диспансер, а также детскую туберкулезную больницу. Кстати, в ВКО отмечается снижение заболеваемости туберкулезом – 73,1 случай на 100 тыс. населения против 91,4 за аналогичный период прошлого года.

В ближайшие дни в области планируется завершение строительства 4 объектов здравоохранения в рамках программы «100 школ, 100 больниц». Уже введены в эксплуатацию 3 объекта: городская многопрофильная больница в Семее, центральная районная больница в селе Кокпекты, центральная районная больница в Катон-Карагае. По проекту «350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник» предусмотрено строительство 30 объектов в селах области. В рамках Программы развития онкологической помощи предусмотрено строительство радиологического центра на базе областного онкологического диспансера в Семее, для чего из республиканского бюджета выделены 6,5 млрд. тенге.

В завершение рабочей поездки в государственном медицинском университете состоялась встреча членов правительственной делегации с работниками здравоохранения и активом города, на котором Т. Дуйсенова познакомила собравшихся с ходом реализации второго этапа программы «Саламатты Қазақстан».

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