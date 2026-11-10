Ее благословил сам Жамбыл

Фото: архив "КП"

О ее внезапной смерти (тромбоэмболия) сообщил вечером 8 нояб­ря на своей странице в соцсетях писатель-земляк Исмаилжан Иминов: «Сегодня мы потеряли акына Надежду Андреевну Лушникову. Ее имя еще при жизни стало легендарным, но для меня она была просто Надежда-апай, родной человек, с которым я дружил много лет. Мы часто проводили время вместе, почти ежедневно звонили друг другу. В последний раз я видел Надежду Андреевну 28 октября в Национальной библиотеке РК, когда она пришла на презентацию моей книги «Айтыс длиною в жизнь». Ее светлый образ навсегда останется в истории казахской литературы. Иманы жолдас болсын!»

…Все бьются над загадкой интернационализма, а у нее, правнучки купца Лушникова, внучки пасечника Герасима, получилось просто и естественно: стать акыном, примерной казахской невесткой, матерью и бабушкой.

Родилась она в поселке Чемолган Алматинской области. Росла как и все послевоенные деревенские дети: бегала разутая-раздетая, баранов пасла в горах и радовалась жизни. Счастьем было, если удавалось купить в Каргалы булку белого хлеба, он часто бывал сырым и из него делали затируху.

Росла девчушка на поэзии Жамбыла и Суюнбая, а домбра в ее жизни появилась после того, как поверила в себя как в акына. А акын без домбры, как говорила сама Надежда Андреевна, что человек без друзей: «Она его сопровождает по жизни, она помогает собрать мысль и быстро схватывать информацию о тех краях, откуда соперник. Задача акына – рассказывать в игривой, ироничной форме о негативных сторонах жизни. Куаныш Баймагамбетов, старейший наш акын, когда я первый раз участвовала в айтысе в Чимкенте, сказал, что за хорошее агитировать не надо – его никто не сможет отнять, а вот бороться с тем, что мешает людям шагать вперед, может только акын. И правда, порой мы говорим, щипая за самое сердце. Поэтому и говорят, что айтыс – это голос простого народа».

Ее предки, купцы третьей гильдии, переселились в Казахстан в XIX веке. В Алма-Ате у ее прадеда была своя чайная фабрика, а дальше – все как у всех. Отец погиб под Курской дугой, и мать поднимала ее одна. В 1949 году девочка пошла в 1-й класс. Из-за того, что сломала руку, мать перевела ее в школу, которая была рядом с домом, – начальную казахскую в селе Первомайка.

«Язык мне трудно давался. До школы я не знала казахский совсем, первые два класса были сплошные тройки, – рассказывала Надежда Андреевна. – После четвертого класса у нас дома собрались все родственники – и бабки, и дедки, и тетки, и дядьки, и даже крестный – на семейный совет. «Пусть на класс ниже, но пойдешь теперь в русскую школу в Чемолгане», – решили взрослые. Я заплакала: с таким трудом шла к своим пятеркам, а тут предлагают сесть на класс ниже! Нет, я была не согласна! И настояла, чтобы отдали в казахскую школу-интернат в Каскелене».

Первая встреча с поэзией состоялась в Кзыл-Ординском педагогическом училище, куда Надежда поступила после 8-го класса: «Мы выпускали к праздникам газету «Отан қызы», где и было опубликовано мое первое стихотворение. Оно так и называлось «Первое слово». Этот номер мы готовили к встрече с народным поэтом, одним из секретарей Жамбыла – Аскаром Токмагамбетовым. После встречи он сказал, что каждую среду в местной областной газете «Лениншіл жолы», где он был редактором, работает литературный кружок, куда и я тоже могу прийти. За неделю я написала целую тетрадь стихов. Пришла, послушала его, послушала других, но свои стихи читать не стала – они были совсем другие. Аскар-аға с тех пор начал потихоньку учить меня силлабо-тоническому стихосложению, на котором основана казахская поэзия.

Побыв его ученицей, скоро я научилась отвечать учителю тем же самым. «Адам топырағына тартпай қоймайды екен» – «Человека тянет к своим корням», – бросил однажды реплику Аскар-аға. Я не сразу поняла, что он имел в виду. Смысл дошел позже. Я ведь родилась среди большого поэтического наследия Жетысу, благословение получала от самого Жамбыла. Совсем малышкой с подружкой Альмекей увязалась в соседнее село за ее матерью, Шаметай-тәте, внучкой, между прочим, батыра Едиге и участницей многих айтысов.

Когда дошли наконец, то усталая Альмекей осталась во дворе, а я зашла с тетушкой в юрту, где сидел старец в белых одеждах. Они поздоровались, хозяин юрты угостил меня огромным красным яблоком, его аромат я помню до сих пор. Съела его, сидя у порога юрты. О том, что это был сам Жамбыл, я узнала много лет спустя...»

Надежда Андреевна считала, что тем яблоком Жамбыл как бы дал ей творческое благословение: «А то откуда бы мне, русской девочке, внучке пасечника Герасима, оказаться в казахской поэзии? То, что я много, в иные дни по три раза, состязалась с внуком Жамбыла Алимкулом, тоже, наверное, отголоски того далекого дня. Приедут, бывало, в Музей Жамбыла люди из Москвы, Киева или еще откуда-нибудь – и меня снимают с уроков, Алимкула отзывают с работы (он работал заведующим автоклубом), и мы состязаемся перед гостями в айтысе!

Если нет Алимкула, то вступала в поединок с Асимханом-аға, деверем-фронтовиком, сильнейшим поэтом. Жамбыл провожал его на фронт, қайын-аға считал, что благословение великого старца и спасло его от смерти. С народным поэтом, прославленным Манапом Кокеновым, я состязалась на айтысах целых 28 раз!

В наше время вообще мало было молодых акынов, поэтому моими соперниками часто бывали акыны-аксакалы. Это не просто старики. Большие сказители, они много сделали для своего народа, донеся до него его историю из глубокой старины. Память у них была получше любого компьютера. Умбеталы Карибаев мог целый месяц под домбру исполнять свои дастаны. Хотя делать это в те годы было непросто – идеология была другая. Ведь почему я благодарна программам «Рухани жаңғыру» и «Асыл-мұра»? Потому что они сняли путы с наших рук и ног».

Акыном, как она говорила, стала еще и потому, что жить на той земле, где родилась, – у подножия Ушконыра – было счастьем: «Природа здесь – ковер господний. Эта красота с тех пор, как я стала осознавать себя, сопровождает меня, дает вдохновение и поддержку. Здесь я состоялась и как сноха, и как мать – родила трех дочерей и сына Жанибека.

С мужем, Турлыбеком Нурбековичем Нурбековым, мы вместе росли. Только он учился в интернате в Алматы, а я – в Каскелене. На молодежных посиделках и приглянулись друг другу. Когда поженились, я работала после филфака КазПИ имени Абая в издательстве

«Жазушы» редактором казахской прозы, а он стал студентом агрохимического факультета СХИ. Мне с ним, простым и открытым человеком, трудягой и мас­тером на все руки, очень повезло. Еще нет и шести утра, а он уже обошел все участки. Я в это время уже управилась по хозяйству – корову подоила, в стадо отогнала, самовар поставила, айран заквасила.

Об айране – особое слово. Узбекали Жанибекович Жанибеков, последний министр культуры Казахской ССР, пока в 1989 году строили музей Умбеталы Карибаева в селе, названном его именем, несколько раз приезжал в наш Узунагач с художником и архитекторами. Пока мужчины занимаются делами, у нас дома уже и стол готов: мясо, курт, масло и, конечно, деревенский айран. Узбекали Жанибекович, шутя, говорил, что ради него готов приезжать к нам по два раза в неделю.

…Мой муж-коммунист был неверующим, но, когда в 2008 году уходил от нас навсегда, среди ночи попросил пригласить муллу. Услышав молитву у своего изголовья, муж приподнял голову: «Фазыл, хорошо, что ты пришел».

Чтобы не мешать им общаться, все вышли в коридор. И вот не поверите: домбра, висящая лицом к стене у входа в мою комнату, заиграла тихонько сама по себе. Я тогда поняла, что муж уходит довольный мной. Случилось это в первый день айта – значит, ему открылись райские врата. Вот так я вместе с домброй и оплакала отца своих детей.

Это сейчас пошли какие-то браки гражданские, а в наше время ценности семейные были очень высоки. Если бы муж поставил при жизни перед выбором – общественная работа или семья, я бы выбрала его и детей. Но он абсолютно был лишен эгоизма. Ему хотелось, чтобы и я тоже дышала полной грудью. И в айтысах участвовала, и депутатом областного совета была, и делегатом съездов, и стояла у истоков Ассамблеи народа Казахстана, и со всех трибун, где нужно было мое поэтическое слово, выступала. Но если бы не муж, я бы не справилась с такой нагрузкой. Никогда мы с ним не искали легких путей, жили по неписаному закону – где родился, там и пригодился».