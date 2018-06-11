Спасай жизни и не жди благодарности. Таков профессиональный принцип медсестры-анестезиста центральной больницы Бухар-Жырау­ского района Надеж­ды Сребалайте. За свою почти 40-летнюю практику она помогла вернуть с того света сотни жизней. И ни разу не пожалела, что выбрала такую сложную, но нужную профессию.

– Это сейчас нас четверо, а были времена, когда я одна анестезисткой работала, – вспоминает Надежда Сребалайте. – Бывало, только придешь домой со смены, а тут к тебе «скорая» подъезжает. На операцию надо ехать. Я в таких случаях никогда не жаловалась, ведь всегда знала: надо спасать жизни людям.

Сейчас Надежда Ивановна – медсестра высшей категории. А в далеком 1977 году она была обыч­ной студент­кой Темиртауского медучилища. Говорит, что профессию выбрала по призванию, хотя в семье медиков не было.

– Я с детства мечтала быть медсестрой, – признается анестезистка районной больницы. – Хотела научиться помогать людям в трудную минуту. Почему? Не знаю. Может быть, на мой выбор повлияли фильмы военных лет, где медсестры вытаскивают раненых солдат из-под пуль…

В училище Надежда Сребалайте была примерной студенткой. Училась хорошо, не боялась ставить уколы и в обмороки при виде крови не падала. В 1979 году получила диплом и устроилась в центральную районную больницу в родном поселке Ульяновском, который сейчас называется Ботакара. Сначала Надежда Ивановна работала в терапевтическом отделении, а потом перешла в хирургическое.

– Я всегда совала свой нос туда, где была кровь, где оперировали людей, – смеется медсестра. – В терапии мне было скучно. Там в основном лежат «хроники» – пожилые люди. Это рутина. А мне хотелось расти в профессио­нальном плане, узнавать что-то новое и интересное. Поэтому и решила проспециализироваться на анестезистку.

Свою первую операцию Надеж­да Сребалайте не забудет никогда. Она была дома, когда в районную больницу привезли мужчину с тяжелым ножевым ранением. Медсестру срочно вызвали на работу. Ей пришлось делать наркоз, хотя она еще не окончила курсы переподготовки и не получила «корочку» анестезиста.

– Помню, как приехала в больницу, и хирург мне сказал: «Надя, давай, приступай!», – говорит наша героиня. – Я очень переживала. А как же? Первый раз! Я отвечаю врачу: «Казкен Нургалиевич, я же еще курсы не окончила». А он говорит: «Не бойся! Всю ответственность беру на себя!» Тогда я все-таки отстояла нар­коз. Операция прошла успешно. Пациента мы спасли. После того случая стала чувствовать себя увереннее и успешно окончила курсы анестезисток.

С тех пор прошло много лет. На­дежда Сребалайте уже и не вспомнит, в скольких операциях участвовала, сколько жизней помогла спасти. Но есть у нее особенные пациенты, такие, о судьбе которых и вспомнить страшно, и забыть невозможно.

– Помню, поступила к нам девушка с «автодорожки», – рассказывает Надежда Ивановна. – Она ехала на мотоцикле и перевернулась. Так на ней места живого не было! Все кости переломаны. В нашей больнице ее оперировали, а я стояла на наркозе. Девушка дышать не могла, мы ей трахеестом ставили. Потом было еще несколько операций. Она у нас очень долго лежала. Мы ее выходили. Она выписалась, вышла замуж, даже двоих детишек родила! И вот сейчас, как ее ни встречу, она меня благодарит: спасибо, говорит, что жизнь спасли.

Глубже остальных в душу западают судьбы спасенных детей. Надежда Ивановна рассказала корреспонденту «КП» 2 страшные истории со счастливым концом. Один из них произошел с полуторагодовалым мальчиком, которого мать в панике принесла в больницу. Оказалось, что малыш упал в работающую стиральную машину и захлебнулся. Медики, среди которых была и Надежда Сребалайте, спасли жизнь ребенку. Они сделали ему искусственную вентиляцию легких и откачали воду из них. С тех пор прошло уже 8 лет. Сейчас мальчик ходит в школу и, к счастью, ничего не помнит о случившемся.

– Другой случай, который я запомнила на всю жизнь, произошел с 5-летним малышом, – продолжает медик. – Он забрался на стог сена и, скатившись с него, попал на металлический крюк. Страшное зрелище! Ребенка привезли к нам в больницу. Удачно, что не были повреждены внутренние органы. Операция прошла успешно. Родители мальчика нас благодарили и даже писали в газету.

Конечно, были в практике Надеж­ды Ивановны и операции с летальным исходом. Но тех, что закончились благополучно, все-таки больше. Ради них и работает медсестра-анестезистка центральной больницы Бухар-Жырауского района Надежда Сребалайте. Самое большое счастье для нее – видеть улыбки своих бывших пациентов.