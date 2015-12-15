Впервые услышав терме в исполнении молоденькой заведую­щей клубом, только что окончившей школу, он настоял на том, чтобы она поехала учиться в Алматы. И не ошибся. Вскоре Калампыр стала известной исполнительницей казахских народных песен. В составе ансамбля «Гүлдер» она объехала с гастролями многие страны и неизменно покоряла зрителей чарующим и сильным голосом. Более четверти века назад случилась автомобильная авария, в которой погибла талантливая певица, но ее песни остались людям навсегда.

Как отметил аким района Алдияр Халелов, в следую­щем году откроется районный музей, и материалы о Калампыр, которой шынгырлаусцы всегда будут гордиться, займут в нем достойное место. В Доме культуры состоялся вечер памяти, на котором прозвучали песни из репертуара К. Рахимовой.