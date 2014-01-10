Ее подвиг - в памяти народной

Общество
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34 Школьники здесь с энтузиазмом распевают песню «Едут новоселы», и слова из этого хита ушедшей эпохи - «Здравствуй, земля целинная!» - напоминают об истории появления села, сразу получившего имя славной дочери казахского народа Маншук Маметовой. И пусть дорога к нему, как в песне, «вьется длинная», люди здесь живут гостеприимные. Вот и акима Целиноградского района Бакбергена Мауленова маншуковцы встречали с хлебом и солью.

- Хлеб всему голова, - напомнила аким Маншукского сельского округа Айгуль Омарова, - а потому главное наше желание, чтобы в районе всегда был большой урожай.

Второй штрих в жизнь сельчан внесло имя Маншук. Более полувека назад на карте области появилось село ее имени. Может быть, поэтому здесь дети поименно помнят односельчан, прошедших через фронты Великой Отечественной войны. И хотя Герой Советского Союза Маншук Маметова родилась далеко от этих мест, ее историю знает каждый ученик здешней школы, тоже носящей ее имя. Главным хранителем памяти о пулеметчице 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта здесь стала Айгуль Омарова, до недавнего времени возглавлявшая школу. В тот день ученики подготовили литературно-музыкальную композицию «Ерлік мәнгі жасайды». Приурочена она была к 70-летию со дня совершения бессмертного подвига гвардии старшим сержантом Маншук Маметовой.

На большом экране чередовались кадры, повествующие о событиях военных лет. Дети читали стихи, рассказывали о детстве Маншук, ее учебе и участии в боях. «Мы, молодое поколение страны, - говорили школьники, - внуки и правнуки тех, кто в суровые годы отстоял нашу свободу и независимость, всегда будем помнить героические подвиги Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее». Было видно, что дети маленького аула, число жителей в котором не насчитывает и тысячи человек, растут патриотами своей маленькой и большой Родины.

Затем гости, среди которых были ветераны-первоцелинники, акимы аульных округов, руководители служб района, ознакомились с экспозицией школьного музея, в котором собрано множество свидетельств жизни и подвига прославленной казашки. Встреча закончилось возложением цветов к памятнику Маншук Маметовой.

- В нашей стране не было семьи, которая не пострадала в годы Великой Отечественной войны, каждая потеряла кого-нибудь из родных, - сказал аким района. - Благодаря подвигам дедов и прадедов мы с вами сейчас имеем возможность учиться и работать.

Дети в селе знают имена артиллериста Бориса Рыбина, дошедшего от Синявинских болот до Германии, сапера, участника боев под Сталинградом Боранбая Жубаева, танкиста, штурмовавшего рейхстаг, Михаила Волынца. Помнят здесь и Героя Советского Союза Вадима Миловидова. Звания Героя он был удостоен в 1943 году, когда его «тридцатьчетверка», форсировав Днепр, ворвалась в боевые порядки фашистов и, круша все на своем пути, повела за собой другие танки.

В 1955 году Вадим Сергеевич приехал по комсомольской путевке осваивать целину. Здесь работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады, в селе им. Маншук Маметовой у него родились дети. Много лет назад ветеран уехал в родную Ивановскую область.

Казахстанцы, бывавшие в местах, где воевала Маншук, знают, что на псковской земле помнят наших земляков: прославленного снайпера Ибраима Сулейменова, легендарного кавалериста Абылхаира Баймульдина, Героя Советского Союза Алию Молдагулову, отважно сражавшихся с общим врагом. Жители Невеля увековечили Маншук в мраморе, и сегодня к воинскому захоронению приходят люди с цветами, рассказывают детям о подвигах казахстанцев.

Когда встреча подходила к завершению, аким Маншукского сельского округа Айгуль Омарова обратилась к главе района с просьбой помочь в возведении в селе нового памятника Маншук Маметовой. Ведь старый, который стоит перед школой, установлен 25 лет назад.

Дулат МОЛДАБАЕВ

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