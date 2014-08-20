ЕЭК определила тарифные квоты на мясо в 2015 году

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила тарифные квоты на ввоз в Таможенный союз мяса крупного рогатого скота (КРС), свинины, мяса птицы и молочной сыворотки в 2015 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на помощника по связям с общественностью министра по торговле ЕЭК Юрия Арманда.

"Распределение объемов тарифных квот между третьими странами и обеспечение выдачи лицензий уполномоченными органами исполнительной власти на ввоз товаров в рамках тарифных квот – будет обеспечиваться национальными органами стран Таможенного союза", – указывается в распространенном пресс-релизе.

Квоты устанавливаются в следующих объемах:

Беларусь: мяса КРС – 0 тыс. тонн, свинины – 20 тыс. тонн, замороженного обваленного мяса кур домашних – 10 тыс. тонн, мяса индеек – 0,9 тыс. тонн, молочной сыворотки – 0 тыс. тонн.

Казахстан: мяса КРС – 10,02 тыс. тонн, свинины – 9,7 тыс. тонн, мяса птицы – 110 тыс. тонн, молочной сыворотки – 0 тыс. тонн.

Россия: мяса КРС – 570 тыс. тонн, свинины – 430 тыс. тонн, мяса птицы – 364 тыс. тонн, молочной сыворотки – 15 тыс. тонн.